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В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру
В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру - РИА Новости, 21.02.2025
В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру
Американские граждане разочарованы тем, что Владимир Зеленский, получая деньги из уплаченных ими налогов, не принимает ведущие к миру решения, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:20:00+03:00
2025-02-21T23:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американские граждане разочарованы тем, что Владимир Зеленский, получая деньги из уплаченных ими налогов, не принимает ведущие к миру решения, заявил в пятницу специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. "Я думаю, что американский народ действительно разочарован Зеленским. Я думаю, что есть большое разочарование, что он не принимает важные решения ради мира. И опять же, когда американский народ тратит сотни миллиардов долларов, есть чувство разочарования", - заявил Гренелл на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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в мире, сша, вашингтон (штат), майами, владимир зеленский, ричард гренелл, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Майами, Владимир Зеленский, Ричард Гренелл, Дональд Трамп
В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру
Гренелл: американцы разочарованы тем, что Зеленский не принимает важные решения