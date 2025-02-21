https://ria.ru/20250221/zelenskij-2000930693.html

В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру

В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру - РИА Новости, 21.02.2025

В США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру

Американские граждане разочарованы тем, что Владимир Зеленский, получая деньги из уплаченных ими налогов, не принимает ведущие к миру решения, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T23:20:00+03:00

2025-02-21T23:20:00+03:00

2025-02-21T23:20:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

майами

владимир зеленский

ричард гренелл

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американские граждане разочарованы тем, что Владимир Зеленский, получая деньги из уплаченных ими налогов, не принимает ведущие к миру решения, заявил в пятницу специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. "Я думаю, что американский народ действительно разочарован Зеленским. Я думаю, что есть большое разочарование, что он не принимает важные решения ради мира. И опять же, когда американский народ тратит сотни миллиардов долларов, есть чувство разочарования", - заявил Гренелл на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250221/siyyarto-2000904548.html

сша

вашингтон (штат)

майами

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), майами, владимир зеленский, ричард гренелл, дональд трамп