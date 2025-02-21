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Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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22:11 21.02.2025 (обновлено: 22:55 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zelenskij-2000923342.html
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ
Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство... РИА Новости, 21.02.2025
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в мире
сша
россия
майами
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Блумберг. "Зеленский… хочет провести встречу с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным", - пишет агентство. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250221/siyyarto-2000904548.html
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в мире, сша, россия, майами, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Россия, Майами, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ

Bloomberg: Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше, чем Путин

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Блумберг.
«
"Зеленский… хочет провести встречу с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным", - пишет агентство.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом
Вчера, 19:55
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios
Вчера, 14:40
 
В миреСШАРоссияМайамиДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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