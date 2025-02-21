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Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ
Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Блумберг. "Зеленский… хочет провести встречу с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным", - пишет агентство. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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в мире, сша, россия, майами, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Россия, Майами, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина, пишут СМИ
Bloomberg: Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше, чем Путин