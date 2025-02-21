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Зеленский после критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров - РИА Новости, 21.02.2025
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21:50 21.02.2025 (обновлено: 23:35 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zelenskij-2000921084.html
Зеленский после критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров
Зеленский после критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров - РИА Новости, 21.02.2025
Зеленский после критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров
Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:50:00+03:00
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в мире
сша
хорватия
польша
владимир зеленский
дональд трамп
андрей пленкович
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых.За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Как сообщается в Telegram-канале Зеленского, разговоры были сосредоточены на выражении благодарности Зеленским европейцам за оказанную поддержку, обсуждении будущих поставок и работе над "совместными гарантиями безопасности". Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. С ним Зеленский обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.В четверг в Киеве состоялась встреча между Зеленским и спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом, во время которой вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. В пятницу телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000905043.html
https://ria.ru/20250221/zelenskij-2000923342.html
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в мире, сша, хорватия, польша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей пленкович, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Хорватия, Польша, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Пленкович, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Зеленский после критики от Трампа обзвонил нескольких европейских лидеров

Зеленский на фоне критики от США за день обзвонил шесть европейских лидеров

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых.
За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
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Вчера, 19:57
Как сообщается в Telegram-канале Зеленского, разговоры были сосредоточены на выражении благодарности Зеленским европейцам за оказанную поддержку, обсуждении будущих поставок и работе над "совместными гарантиями безопасности".
Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. С ним Зеленский обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
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Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
В четверг в Киеве состоялась встреча между Зеленским и спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом, во время которой вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. В пятницу телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать.
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