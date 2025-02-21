https://ria.ru/20250221/zamok-2000673012.html

Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*

Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*

Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:39:00+03:00

2025-02-21T00:39:00+03:00

2025-02-21T00:39:00+03:00

жилье

грязи

алла пугачева

максим галкин*

шоубиз

общество

недвижимость

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин порталу "Абзац"."Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина*, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора", — заявил Капустин.Кроме того, по мнению эксперта, готовые капитальные здания нужно не сносить, а адаптировать под современные нужды и сделать полезными для общества.Как указывается в публикации, в последнее время соседи Пугачевой и Галкина* жалуются на замок четы в деревне Грязи: объект приходит в упадок, покрывается плесенью, а ворота ржавеют. При этом жители якобы предложили взорвать здание, утверждает портал.*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20250208/pugacheva-1997988856.html

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, грязи, алла пугачева, максим галкин*, общество, недвижимость