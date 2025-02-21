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Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 21.02.2025
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Шоубиз
 
00:39 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zamok-2000673012.html
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 21.02.2025
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*
Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:39:00+03:00
2025-02-21T00:39:00+03:00
жилье
грязи
алла пугачева
максим галкин*
шоубиз
общество
недвижимость
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин порталу "Абзац"."Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина*, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора", — заявил Капустин.Кроме того, по мнению эксперта, готовые капитальные здания нужно не сносить, а адаптировать под современные нужды и сделать полезными для общества.Как указывается в публикации, в последнее время соседи Пугачевой и Галкина* жалуются на замок четы в деревне Грязи: объект приходит в упадок, покрывается плесенью, а ворота ржавеют. При этом жители якобы предложили взорвать здание, утверждает портал.*Признан иностранным агентом
https://ria.ru/20250208/pugacheva-1997988856.html
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жилье, грязи, алла пугачева, максим галкин*, общество, недвижимость
Жилье, Грязи, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Шоубиз, Общество, Недвижимость
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*

Ассоциация владельцев недвижимости: на разбор замка Пугачевой нужно 40 млн руб

Максим Галкин и Алла Пугачева
 Максим Галкин и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Максим Галкин и Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин порталу "Абзац".
"Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина*, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора", — заявил Капустин.
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Кроме того, по мнению эксперта, готовые капитальные здания нужно не сносить, а адаптировать под современные нужды и сделать полезными для общества.
Как указывается в публикации, в последнее время соседи Пугачевой и Галкина* жалуются на замок четы в деревне Грязи: объект приходит в упадок, покрывается плесенью, а ворота ржавеют. При этом жители якобы предложили взорвать здание, утверждает портал.
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ШоубизЖильеГрязиАлла ПугачеваМаксим Галкин*ОбществоНедвижимость
 
 
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