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Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 21.02.2025
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*
Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:39:00+03:00
2025-02-21T00:39:00+03:00
2025-02-21T00:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Работы по разбору замка в деревне Грязи и вывозу мусора обойдутся в 40 миллионов рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин порталу "Абзац"."Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина*, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора", — заявил Капустин.Кроме того, по мнению эксперта, готовые капитальные здания нужно не сносить, а адаптировать под современные нужды и сделать полезными для общества.Как указывается в публикации, в последнее время соседи Пугачевой и Галкина* жалуются на замок четы в деревне Грязи: объект приходит в упадок, покрывается плесенью, а ворота ржавеют. При этом жители якобы предложили взорвать здание, утверждает портал.*Признан иностранным агентом
https://ria.ru/20250208/pugacheva-1997988856.html
https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html
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жилье, грязи, алла пугачева, максим галкин*, общество, недвижимость
Жилье, Грязи, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Шоубиз, Общество, Недвижимость
Эксперт раскрыл стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина*
Ассоциация владельцев недвижимости: на разбор замка Пугачевой нужно 40 млн руб