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Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США - РИА Новости, 21.02.2025
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23:03 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zaharova-2000929429.html
Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США
Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США - РИА Новости, 21.02.2025
Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала пост в Telegram-канале, в котором выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:03:00+03:00
2025-02-21T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала пост в Telegram-канале, в котором выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на Вашингтон, если тот перестанет поддерживать либеральные демократии Европы. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику "Zeitenwende" (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Она рассказала о планах увеличить давление на Штаты, "чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы". &quot;Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую? В Основном законе (Конституции) ФРГ до сих пор содержатся юридические нормы, в которых есть слова &quot;оккупационный режим&quot; и &quot;оккупационные власти&quot;. Может, она решила покончить с оккупацией?&quot;, - написала Захарова.Официальный представитель МИД РФ добавила, что 30 тысяч военных США уже находятся на территории Германии. "Что им может противопоставить Берлин? Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством", - подчеркнула Захарова. По ее словам, немецкий бизнес "обескровлен", в том числе после диверсий на "Северных потоках" по приказу прошлой администрации США. "Кстати, что там с расследованием? Первый "слом эпох" уже "избавил" немцев от благополучной жизни. Страшно представить от чего избавит второй. Столько, сколько нам зла причинил немецкий режим, сложно даже описать. Но мне всё равно жалко немцев, особенно восточных — не все они заслуживают такого извращения. Среди них много достойных умных людей, антифашистов, истинных патриотов, понимающих глубинные интересы германского народа", - отметила Захарова. Она напомнила, что дословно Zeitenwende означает "поворот времени". "Может, Бербок имела в виду свои коронные 360°?", - написала официальный представитель МИД. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, германия, сша, мария захарова, анналена бербок, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, США, Мария Захарова, Анналена Бербок, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США

Захарова усомнилась в способности Берлина оказать давление на Вашингтон

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала пост в Telegram-канале, в котором выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на Вашингтон, если тот перестанет поддерживать либеральные демократии Европы.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику "Zeitenwende" (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Она рассказала о планах увеличить давление на Штаты, "чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы".
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«

"Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую? В Основном законе (Конституции) ФРГ до сих пор содержатся юридические нормы, в которых есть слова "оккупационный режим" и "оккупационные власти". Может, она решила покончить с оккупацией?", - написала Захарова.

«
Официальный представитель МИД РФ добавила, что 30 тысяч военных США уже находятся на территории Германии. "Что им может противопоставить Берлин? Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством", - подчеркнула Захарова.
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По ее словам, немецкий бизнес "обескровлен", в том числе после диверсий на "Северных потоках" по приказу прошлой администрации США.
«
"Кстати, что там с расследованием? Первый "слом эпох" уже "избавил" немцев от благополучной жизни. Страшно представить от чего избавит второй. Столько, сколько нам зла причинил немецкий режим, сложно даже описать. Но мне всё равно жалко немцев, особенно восточных — не все они заслуживают такого извращения. Среди них много достойных умных людей, антифашистов, истинных патриотов, понимающих глубинные интересы германского народа", - отметила Захарова.
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Она напомнила, что дословно Zeitenwende означает "поворот времени".
«
"Может, Бербок имела в виду свои коронные 360°?", - написала официальный представитель МИД.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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