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Захарова оценила слова Трампа о вхождении Канады в состав США
Захарова оценила слова Трампа о вхождении Канады в состав США - РИА Новости, 21.02.2025
Захарова оценила слова Трампа о вхождении Канады в состав США
Смешное в словах американского президента Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США в том, что накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:26:00+03:00
2025-02-21T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Смешное в словах американского президента Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США в том, что накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД "двадцатки" министр иностранных дел Канады Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины", - написала Захарова в своем телеграм-канале. "У тебя твою страну (отбирают) троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре", - добавила она. Ранее Трамп называл премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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в мире, канада, сша, оттава, дональд трамп, мария захарова, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Оттава, Дональд Трамп, Мария Захарова, Джастин Трюдо
Захарова оценила слова Трампа о вхождении Канады в состав США
Захарова назвала заявления Канады о поддержке ВСУ плохой миной при плохой игре
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Смешное в словах американского президента Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США в том, что накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД "двадцатки" министр иностранных дел Канады Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
"У тебя твою страну (отбирают) троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре", - добавила она.
Ранее Трамп называл премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.