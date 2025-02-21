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Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора - РИА Новости, 21.02.2025
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12:39 21.02.2025 (обновлено: 12:54 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000762323.html
Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора
Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора - РИА Новости, 21.02.2025
Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора
Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:39:00+03:00
2025-02-21T12:54:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее источник агентства сообщал о том, что у Гончарова прошли обыски по делу главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского."Гончаров задержан. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ", - сказал собеседник.Рачаловского задержали в понедельник. По данным областного УФСБ России, он причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, сообщало ведомство.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора

Советника ростовского губернатора Гончарова заподозрили в превышении полномочий

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее источник агентства сообщал о том, что у Гончарова прошли обыски по делу главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского.
«
"Гончаров задержан. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ", - сказал собеседник.
Рачаловского задержали в понедельник. По данным областного УФСБ России, он причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, сообщало ведомство.
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