https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000762323.html

Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора

Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора - РИА Новости, 21.02.2025

Правоохранительные органы задержали советника ростовского губернатора

Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:39:00+03:00

2025-02-21T12:39:00+03:00

2025-02-21T12:54:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее источник агентства сообщал о том, что у Гончарова прошли обыски по делу главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского."Гончаров задержан. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ", - сказал собеседник.Рачаловского задержали в понедельник. По данным областного УФСБ России, он причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, сообщало ведомство.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область