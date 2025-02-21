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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.02.2025
В Одесской области прогремели взрывы
В населенном пункте Затока Одесской области прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:43:00+03:00
2025-02-21T05:43:00+03:00
2025-02-21T05:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В населенном пункте Затока Одесской области прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "В Затоке прогремели взрывы", — говорится в публикации.В самой области, согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области после воздушной тревоги прогремели взрывы