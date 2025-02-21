https://ria.ru/20250221/vzryv-2000673872.html

В Киеве прогремел новый взрыв

В Киеве прогремел новый взрыв - РИА Новости, 21.02.2025

В Киеве прогремел новый взрыв

Очередной взрыв был слышен в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:44:00+03:00

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2025-02-21T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Очередной взрыв был слышен в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Громкий взрыв в Киеве", - говорится в сообщении издания. Ранее телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в столице. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще 12 регионах Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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киев

россия

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, киевская область, страна.ua, вооруженные силы украины