В Киеве прогремел новый взрыв
В Киеве после воздушной тревоги прогремел очередной взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Очередной взрыв был слышен в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Громкий взрыв в Киеве", - говорится в сообщении издания.
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Ранее телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в столице.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще 12 регионах Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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