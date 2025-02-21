https://ria.ru/20250221/vtorzhenie-2000768959.html

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский центр соцзащиты

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский центр соцзащиты - РИА Новости, 21.02.2025

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский центр соцзащиты

Косовоалбанская полиция вторглась в пятницу в центр соцзащиты в северной Косовска-Митровице и объекты в других муниципалитетах в населенной сербами части края,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:55:00+03:00

2025-02-21T12:55:00+03:00

2025-02-21T12:59:00+03:00

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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Косовоалбанская полиция вторглась в пятницу в центр соцзащиты в северной Косовска-Митровице и объекты в других муниципалитетах в населенной сербами части края, передает портал Kosovo online. "Сотрудники косовоалбанской полиции вторглись около 9.00 (11.00 мск) в здание центра социальной защиты в северной Косовска-Митровице и потребовали от сотрудников освободить рабочие места. Теперь работники находятся рядом с объектом в районе Бошнячка-Махала, ждут, что им разрешат вынести личные вещи. В самом здании соцзащиты с полицией находится трое сотрудников миссии ЕС по верховенству закона EULEX", - передает портал. Отмечается, что косовоалбанская полиция зашла в центры соцзащиты и в муниципалитетах Лепосавич и Звечан. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики Косово в четверг 10 дней спустя после выборов в "парламент" 9 февраля обработала 100% данных с участков, с 40,8% лидирует националистическое движение "Самоопределение" косовоалбанского "премьера" Альбина Курти. Крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,62%. Партии нацменьшинств не должны преодолевать ценз в 5%. Десять мест в косовском "парламенте" распределяются между сербскими партиями по итогам выборов. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию. Косовоалбанская полиция вторглась в январе в объекты органов временного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии и почты в сербских анклавах на юг от реки Ибар: Грачаница, Косово-Поле, Липляне, Ораховац, Гниляне, Вучитрн и других. Сотрудники покинули свои рабочие места, органы местного самоуправления были закрыты, как и учреждения социальной защиты и отделения пенсионного фонда. МИД Сербии сообщил в июле 2024 года, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края за прошедший год, ранее их число оценивалось в 100 тысяч человек. В апреле 2024 года косовские сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии - из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей. "Сербский список" и граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве ранее отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности. С учетом большой диаспоры за рубежом, согласно переписи населения 2024 года, в Косово и Метохии проживает около 1,6 миллиона человек, из которых 91,6% представляют албанцы, 2,3% - сербы, но сербы на севере края бойкотировали перепись.

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html

https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html

https://ria.ru/20240828/kosovo-1969070710.html

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в мире, косово, косовска-митровица, приштина, альбин курти, евросоюз