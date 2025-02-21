https://ria.ru/20250221/vsu-2000817848.html

ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области

ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области - РИА Новости, 21.02.2025

ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области

Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:03:00+03:00

2025-02-21T15:03:00+03:00

2025-02-21T15:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "На участке автодороги Черемошное - Никольское Белгородского района беспилотник ударил по легковому автомобилю… В Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно - повреждены грузовой автомобиль и торговый объект", - написал он. Гладков уточнил, что в селе Репяховка Краснояружского района от удара БПЛА по территории сельхозпредприятия посечены фасад складского помещения и легковой автомобиль. Еще одна атака дроном произошла на территории фермерского хозяйства в селе Зозули Борисовского района. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снаряда посечена кровля частного дома. Как отметил губернатор, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250221/vsu-2000711663.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины