https://ria.ru/20250221/vsu-2000817848.html
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области
Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:03:00+03:00
2025-02-21T15:03:00+03:00
2025-02-21T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "На участке автодороги Черемошное - Никольское Белгородского района беспилотник ударил по легковому автомобилю… В Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно - повреждены грузовой автомобиль и торговый объект", - написал он. Гладков уточнил, что в селе Репяховка Краснояружского района от удара БПЛА по территории сельхозпредприятия посечены фасад складского помещения и легковой автомобиль. Еще одна атака дроном произошла на территории фермерского хозяйства в селе Зозули Борисовского района. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снаряда посечена кровля частного дома. Как отметил губернатор, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000711663.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области никто не пострадал