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ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vsu-2000817848.html
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области
Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:03:00+03:00
2025-02-21T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "На участке автодороги Черемошное - Никольское Белгородского района беспилотник ударил по легковому автомобилю… В Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно - повреждены грузовой автомобиль и торговый объект", - написал он. Гладков уточнил, что в селе Репяховка Краснояружского района от удара БПЛА по территории сельхозпредприятия посечены фасад складского помещения и легковой автомобиль. Еще одна атака дроном произошла на территории фермерского хозяйства в селе Зозули Борисовского района. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снаряда посечена кровля частного дома. Как отметил губернатор, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000711663.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные ударили по населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На участке автодороги Черемошное - Никольское Белгородского района беспилотник ударил по легковому автомобилю… В Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно - повреждены грузовой автомобиль и торговый объект", - написал он.
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Гладков уточнил, что в селе Репяховка Краснояружского района от удара БПЛА по территории сельхозпредприятия посечены фасад складского помещения и легковой автомобиль. Еще одна атака дроном произошла на территории фермерского хозяйства в селе Зозули Борисовского района. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снаряда посечена кровля частного дома.
Как отметил губернатор, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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