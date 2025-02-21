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ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vsu-2000801425.html
ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области
ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области
В результате обстрела ВСУ села Козино в Курской области загорелся ДК, в котором располагался сельсовет, документы успели вынести, пострадавших нет, сообщил врио РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:10:00+03:00
2025-02-21T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. В результате обстрела ВСУ села Козино в Курской области загорелся ДК, в котором располагался сельсовет, документы успели вынести, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "В результате обстрела села Козино Рыльского района произошло возгорание Козинского ДК. В здании также располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли. Пострадавших нет – население села было отселено еще ранее", - написал Хинштейн. По его словам, населенный пункт располагается в 1,5 километра от государственной границы РФ с Украиной, поэтому сейчас ни о каких ремонтных работах в ДК идти речи не может. "Мы приступим к возрождению села, когда очистим землю от врага и по поручению нашего президента запустим программу комплексного восстановления приграничья", - добавил врио губернатора.
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происшествия, курская область, рыльский район, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области

Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет в курском селе Козино, никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. В результате обстрела ВСУ села Козино в Курской области загорелся ДК, в котором располагался сельсовет, документы успели вынести, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"В результате обстрела села Козино Рыльского района произошло возгорание Козинского ДК. В здании также располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли. Пострадавших нет – население села было отселено еще ранее", - написал Хинштейн.
По его словам, населенный пункт располагается в 1,5 километра от государственной границы РФ с Украиной, поэтому сейчас ни о каких ремонтных работах в ДК идти речи не может.
"Мы приступим к возрождению села, когда очистим землю от врага и по поручению нашего президента запустим программу комплексного восстановления приграничья", - добавил врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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