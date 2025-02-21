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ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области

ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025

ВСУ обстреляли сельсовет в Курской области

В результате обстрела ВСУ села Козино в Курской области загорелся ДК, в котором располагался сельсовет, документы успели вынести, пострадавших нет, сообщил врио РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:10:00+03:00

2025-02-21T14:10:00+03:00

2025-02-21T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

рыльский район

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. В результате обстрела ВСУ села Козино в Курской области загорелся ДК, в котором располагался сельсовет, документы успели вынести, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "В результате обстрела села Козино Рыльского района произошло возгорание Козинского ДК. В здании также располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли. Пострадавших нет – население села было отселено еще ранее", - написал Хинштейн. По его словам, населенный пункт располагается в 1,5 километра от государственной границы РФ с Украиной, поэтому сейчас ни о каких ремонтных работах в ДК идти речи не может. "Мы приступим к возрождению села, когда очистим землю от врага и по поручению нашего президента запустим программу комплексного восстановления приграничья", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, рыльский район, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины