В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
МО РФ: ВСУ в зоне группировки "Север" потеряли свыше 2255 военных
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 боевых бронированных машин. Уничтожены 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.