Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 21.02.2025 (обновлено: 13:13 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/vsu-2000775343.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 21.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли более 2255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:08:00+03:00
2025-02-21T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 боевых бронированных машин. Уничтожены 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250221/samolety-2000682986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

МО РФ: ВСУ в зоне группировки "Север" потеряли свыше 2255 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 боевых бронированных машин. Уничтожены 166 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Самолет УТС-800 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Минобороны получит в 2025 году несколько самолетов УТС-800
03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала