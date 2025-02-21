https://ria.ru/20250221/vsu-2000769449.html

ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев

ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.02.2025

ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев

ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:58:00+03:00

2025-02-21T12:58:00+03:00

2025-02-21T12:58:00+03:00

космос - риа наука

алексей лихачев

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Есть информация - как говорится, сильно похоже, что ротацию (экспертов) МАГАТЭ ВСУ могут использовать для своих тактических целей. Это, на мой взгляд, тоже недопустимо. И очевидно, что наши войска сделают все, чтобы этого не допустить", - сказал Лихачев журналистам. "Безусловное безотлагательное обстоятельство, из которого мы исходим, - это безопасность, собственно, экспертов, работников и представителей МАГАТЭ. Пока она под угрозой. К сожалению, в ходе и предыдущей ротации, и неудавшихся ротаций последних дней были нанесены удары в непосредственной близости и даже по автомобилям миссии. Это ставит просто под физическую угрозу людей. Мы не можем этого допустить", - добавил он.

https://ria.ru/20250216/chaes-1999695796.html

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космос - риа наука, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс