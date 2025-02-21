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ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.02.2025
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12:58 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vsu-2000769449.html
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев
ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:58:00+03:00
2025-02-21T12:58:00+03:00
космос - риа наука
алексей лихачев
магатэ
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Есть информация - как говорится, сильно похоже, что ротацию (экспертов) МАГАТЭ ВСУ могут использовать для своих тактических целей. Это, на мой взгляд, тоже недопустимо. И очевидно, что наши войска сделают все, чтобы этого не допустить", - сказал Лихачев журналистам. "Безусловное безотлагательное обстоятельство, из которого мы исходим, - это безопасность, собственно, экспертов, работников и представителей МАГАТЭ. Пока она под угрозой. К сожалению, в ходе и предыдущей ротации, и неудавшихся ротаций последних дней были нанесены удары в непосредственной близости и даже по автомобилям миссии. Это ставит просто под физическую угрозу людей. Мы не можем этого допустить", - добавил он.
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космос - риа наука, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Космос - РИА Наука, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев

Лихачев: ВСУ могут использовать ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для своих целей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Есть информация - как говорится, сильно похоже, что ротацию (экспертов) МАГАТЭ ВСУ могут использовать для своих тактических целей. Это, на мой взгляд, тоже недопустимо. И очевидно, что наши войска сделают все, чтобы этого не допустить", - сказал Лихачев журналистам.
"Безусловное безотлагательное обстоятельство, из которого мы исходим, - это безопасность, собственно, экспертов, работников и представителей МАГАТЭ. Пока она под угрозой. К сожалению, в ходе и предыдущей ротации, и неудавшихся ротаций последних дней были нанесены удары в непосредственной близости и даже по автомобилям миссии. Это ставит просто под физическую угрозу людей. Мы не можем этого допустить", - добавил он.
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Космос - РИА НаукаАлексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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