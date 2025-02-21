https://ria.ru/20250221/vsu-2000769449.html
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев
ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:58:00+03:00
2025-02-21T12:58:00+03:00
2025-02-21T12:58:00+03:00
космос - риа наука
алексей лихачев
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ могут использовать ротацию экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения своих тактических задач, это недопустимо, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Есть информация - как говорится, сильно похоже, что ротацию (экспертов) МАГАТЭ ВСУ могут использовать для своих тактических целей. Это, на мой взгляд, тоже недопустимо. И очевидно, что наши войска сделают все, чтобы этого не допустить", - сказал Лихачев журналистам. "Безусловное безотлагательное обстоятельство, из которого мы исходим, - это безопасность, собственно, экспертов, работников и представителей МАГАТЭ. Пока она под угрозой. К сожалению, в ходе и предыдущей ротации, и неудавшихся ротаций последних дней были нанесены удары в непосредственной близости и даже по автомобилям миссии. Это ставит просто под физическую угрозу людей. Мы не можем этого допустить", - добавил он.
https://ria.ru/20250216/chaes-1999695796.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Космос - РИА Наука, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ могут использовать ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС в своих целях, заявил Лихачев
Лихачев: ВСУ могут использовать ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для своих целей