https://ria.ru/20250221/vsu-2000726555.html
Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска
Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска - РИА Новости, 21.02.2025
Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска
ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе "Земледелие", нарушившей логистику противника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:53:00+03:00
2025-02-21T10:53:00+03:00
2025-02-21T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000724565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b9c47b5869098a37aaacfc9aebda701.jpg
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе "Земледелие", нарушившей логистику противника, сообщил РИА Новости командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев. "В недавнем времени ВСУ пытались контратаковать Дзержинск, но благодаря нарушению логистики у них ничего не вышло. Также разведка дает нам данные в случаях, когда ВСУ пытаются контратаковать, мы в кратчайшие сроки устанавливаем минные поля, наступление фактически срывается", — рассказал командир взвода.Боец уточнил, что система "Земледелие" позволяет дистанционно устанавливать минные поля против живой силы и бронетехники с возможностью самоликвидации мин. Для этого на машине расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, каждая из которых представляет собой боеприпас, заряженный противопехотными или противотанковыми минами.По его словам, работа системы идет по тылам противника круглосуточно и независимо от погодных условий. Срывая ротацию личного состава ВСУ, повреждая боевую бронированную технику, в том числе и танки, бойцы нарушают логистику противника."Данной машиной были обезврежено и уничтожено немалое количество боевых бронированных машин, в числе которых Bradley, MaxxPro и М113, в основном вся техника иностранного производства как на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении, так и на Александро-Калиновском направлении", — уточнил командир взвода. В системе "Земледелие" используют противотанковые мины ПТМ4М с магнитным датчиком цели, что усложняет ее разминирование, а также ПОМ-3 со сейсмическим датчиком цели. Противнику приблизиться и обезвредить эту мину практически невозможно. Дальность работы машины — от пяти до пятнадцати километров."Время нахождения на огневой позиции буквально две-три минуты. Для противника машина довольно опасная, постоянно ведется за ней слежка, для противника это лакомый кусочек — обезвредить, подбить такую машину", — пояснил Чекмарев. ВСУ для обнаружения этой системы кроме обычных квадрокоптеров применяют БПЛА самолетного типа. При этом противник не успевает засечь российский экипаж благодаря слаженной работе.
https://ria.ru/20250216/dzerzhinsk-1999639324.html
https://ria.ru/20250210/dzerzhinsk-1998330300.html
https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000724565_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5dc1acaf8af0e11d2877831e6626f716.jpg
Командир взвода о работе системы "Земледелие", сорвавшей логистику ВСУ
ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев.
2025-02-21T10:53
true
PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска
Комвзвода Чекмарев: система "Земледелие" сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе "Земледелие", нарушившей логистику противника, сообщил РИА Новости командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев.
"В недавнем времени ВСУ
пытались контратаковать Дзержинск, но благодаря нарушению логистики у них ничего не вышло. Также разведка дает нам данные в случаях, когда ВСУ пытаются контратаковать, мы в кратчайшие сроки устанавливаем минные поля, наступление фактически срывается", — рассказал командир взвода.
Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Это был мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда противник обстреливал Горловку.
Боец уточнил, что система "Земледелие" позволяет дистанционно устанавливать минные поля против живой силы и бронетехники с возможностью самоликвидации мин. Для этого на машине расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, каждая из которых представляет собой боеприпас, заряженный противопехотными или противотанковыми минами.
По его словам, работа системы идет по тылам противника круглосуточно и независимо от погодных условий. Срывая ротацию личного состава ВСУ, повреждая боевую бронированную технику, в том числе и танки, бойцы нарушают логистику противника.
«
"Данной машиной были обезврежено и уничтожено немалое количество боевых бронированных машин, в числе которых Bradley, MaxxPro и М113, в основном вся техника иностранного производства как на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении, так и на Александро-Калиновском направлении", — уточнил командир взвода.
В системе "Земледелие" используют противотанковые мины ПТМ4М с магнитным датчиком цели, что усложняет ее разминирование, а также ПОМ-3 со сейсмическим датчиком цели. Противнику приблизиться и обезвредить эту мину практически невозможно. Дальность работы машины — от пяти до пятнадцати километров.
"Время нахождения на огневой позиции буквально две-три минуты. Для противника машина довольно опасная, постоянно ведется за ней слежка, для противника это лакомый кусочек — обезвредить, подбить такую машину", — пояснил Чекмарев.
ВСУ для обнаружения этой системы кроме обычных квадрокоптеров применяют БПЛА самолетного типа. При этом противник не успевает засечь российский экипаж благодаря слаженной работе.