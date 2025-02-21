https://ria.ru/20250221/vsu-2000726555.html

Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска

Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска - РИА Новости, 21.02.2025

Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска

ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе "Земледелие", нарушившей логистику противника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе "Земледелие", нарушившей логистику противника, сообщил РИА Новости командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев. "В недавнем времени ВСУ пытались контратаковать Дзержинск, но благодаря нарушению логистики у них ничего не вышло. Также разведка дает нам данные в случаях, когда ВСУ пытаются контратаковать, мы в кратчайшие сроки устанавливаем минные поля, наступление фактически срывается", — рассказал командир взвода.Боец уточнил, что система "Земледелие" позволяет дистанционно устанавливать минные поля против живой силы и бронетехники с возможностью самоликвидации мин. Для этого на машине расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, каждая из которых представляет собой боеприпас, заряженный противопехотными или противотанковыми минами.По его словам, работа системы идет по тылам противника круглосуточно и независимо от погодных условий. Срывая ротацию личного состава ВСУ, повреждая боевую бронированную технику, в том числе и танки, бойцы нарушают логистику противника."Данной машиной были обезврежено и уничтожено немалое количество боевых бронированных машин, в числе которых Bradley, MaxxPro и М113, в основном вся техника иностранного производства как на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении, так и на Александро-Калиновском направлении", — уточнил командир взвода. В системе "Земледелие" используют противотанковые мины ПТМ4М с магнитным датчиком цели, что усложняет ее разминирование, а также ПОМ-3 со сейсмическим датчиком цели. Противнику приблизиться и обезвредить эту мину практически невозможно. Дальность работы машины — от пяти до пятнадцати километров."Время нахождения на огневой позиции буквально две-три минуты. Для противника машина довольно опасная, постоянно ведется за ней слежка, для противника это лакомый кусочек — обезвредить, подбить такую машину", — пояснил Чекмарев. ВСУ для обнаружения этой системы кроме обычных квадрокоптеров применяют БПЛА самолетного типа. При этом противник не успевает засечь российский экипаж благодаря слаженной работе.

https://ria.ru/20250216/dzerzhinsk-1999639324.html

https://ria.ru/20250210/dzerzhinsk-1998330300.html

https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Командир взвода о работе системы "Земледелие", сорвавшей логистику ВСУ ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев. 2025-02-21T10:53 true PT2M43S

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