Рейтинг@Mail.ru
При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vsu-2000711663.html
При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток
При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток - РИА Новости, 21.02.2025
При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток
Пятнадцатилетний подросток минувшей ночью пострадал в результате атаки со стороны Украины на село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, госпитализация не... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:38:00+03:00
2025-02-21T09:38:00+03:00
происшествия
украина
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg
БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток минувшей ночью пострадал в результате атаки со стороны Украины на село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и совершены атаки с применением 37 беспилотников, из них 12 дронов были сбиты. Также глава области сообщил, что в больницу самостоятельно обратились двое мужчин, пострадавших 14 февраля при атаке дрона в селе Ржевка. Госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, социальном объекте, магазине, объекте связи и четырех автомобилях. "Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Безымено, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе восемь обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы обратился 15-летний подросток, пострадавший вчера ночью в селе Новостроевка-Первая", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказанной медицинской помощи подросток направлен на амбулаторное лечение. Гладков добавил, что в Белгородском районе по двум селам выпущено четыре артснаряда и один беспилотник. В Борисовском районе атаке беспилотника подвергся хутор Климовое. В Валуйском округе по шести населенным пунктам произведены атаки 18 беспилотников. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано дроном. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Поповка и Репяховка выпущен 21 боеприпас в ходе трех обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром и Середа, а также хутор Мухин подверглись атакам четырех беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html
https://ria.ru/20250219/putin-2000344165.html
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html
украина
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1db4998e674865626024a533e20e4b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Украина, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток

Гладков: при ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток минувшей ночью пострадал в результате атаки со стороны Украины на село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и совершены атаки с применением 37 беспилотников, из них 12 дронов были сбиты. Также глава области сообщил, что в больницу самостоятельно обратились двое мужчин, пострадавших 14 февраля при атаке дрона в селе Ржевка. Госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, социальном объекте, магазине, объекте связи и четырех автомобилях.
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС
19 февраля, 10:50
"Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Безымено, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе восемь обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы обратился 15-летний подросток, пострадавший вчера ночью в селе Новостроевка-Первая", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказанной медицинской помощи подросток направлен на амбулаторное лечение.
Гладков добавил, что в Белгородском районе по двум селам выпущено четыре артснаряда и один беспилотник. В Борисовском районе атаке беспилотника подвергся хутор Климовое. В Валуйском округе по шести населенным пунктам произведены атаки 18 беспилотников. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано дроном.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
При атаке ВСУ на КТК пострадало западное оборудование, заявил Путин
19 февраля, 16:59
"В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Поповка и Репяховка выпущен 21 боеприпас в ходе трех обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром и Середа, а также хутор Мухин подверглись атакам четырех беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинский беспилотник упал на лед водоема в селе Петровском Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался
14 февраля, 09:38
 
ПроисшествияУкраинаБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала