При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток
Гладков: при ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток минувшей ночью пострадал в результате атаки со стороны Украины на село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и совершены атаки с применением 37 беспилотников, из них 12 дронов были сбиты. Также глава области сообщил, что в больницу самостоятельно обратились двое мужчин, пострадавших 14 февраля при атаке дрона в селе Ржевка. Госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, социальном объекте, магазине, объекте связи и четырех автомобилях.
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"Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Безымено, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе восемь обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы обратился 15-летний подросток, пострадавший вчера ночью в селе Новостроевка-Первая", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказанной медицинской помощи подросток направлен на амбулаторное лечение.
Гладков добавил, что в Белгородском районе по двум селам выпущено четыре артснаряда и один беспилотник. В Борисовском районе атаке беспилотника подвергся хутор Климовое. В Валуйском округе по шести населенным пунктам произведены атаки 18 беспилотников. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано дроном.
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"В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Поповка и Репяховка выпущен 21 боеприпас в ходе трех обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром и Середа, а также хутор Мухин подверглись атакам четырех беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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