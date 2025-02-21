https://ria.ru/20250221/vsu-2000711663.html

При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток

При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток - РИА Новости, 21.02.2025

При ночной атаке ВСУ на белгородское село пострадал подросток

Пятнадцатилетний подросток минувшей ночью пострадал в результате атаки со стороны Украины на село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, госпитализация не... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:38:00+03:00

2025-02-21T09:38:00+03:00

2025-02-21T09:38:00+03:00

происшествия

украина

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток минувшей ночью пострадал в результате атаки со стороны Украины на село Новостроевка-Первая Грайворонского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и совершены атаки с применением 37 беспилотников, из них 12 дронов были сбиты. Также глава области сообщил, что в больницу самостоятельно обратились двое мужчин, пострадавших 14 февраля при атаке дрона в селе Ржевка. Госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, социальном объекте, магазине, объекте связи и четырех автомобилях. "Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Безымено, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе восемь обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы обратился 15-летний подросток, пострадавший вчера ночью в селе Новостроевка-Первая", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказанной медицинской помощи подросток направлен на амбулаторное лечение. Гладков добавил, что в Белгородском районе по двум селам выпущено четыре артснаряда и один беспилотник. В Борисовском районе атаке беспилотника подвергся хутор Климовое. В Валуйском округе по шести населенным пунктам произведены атаки 18 беспилотников. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано дроном. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Поповка и Репяховка выпущен 21 боеприпас в ходе трех обстрелов и совершены атаки шести беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром и Середа, а также хутор Мухин подверглись атакам четырех беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000344165.html

https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html

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происшествия, украина, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков