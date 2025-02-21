https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html

Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец

Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец - РИА Новости, 21.02.2025

Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец

Украинские военные массово оборудовали огневые позиции рядом с жилыми домами в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, чтобы прикрываться мирными жителями, рассказал... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:38:00+03:00

2025-02-21T06:38:00+03:00

2025-02-21T06:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные массово оборудовали огневые позиции рядом с жилыми домами в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, чтобы прикрываться мирными жителями, рассказал РИА Новости местный житель Олег Гиманов. "Укропы" выкапывали везде окопы, ставили орудия между домами, где люди живут. Чтобы российские дроны летали и видели, что там "мирняк" и туда не били. А они прямо под домами копали окопы, ставили пушки, минометы", - сказал Гиманов. По его словам, подобные ситуации в их селе носили повсеместный характер. "Вот напротив меня, метров 200 от меня, они выкопали окопы. Я слышал, как они на украинском там разговаривали. Это вот на нашем крае было вообще везде. Через каждые 200-300 метров они под домами рыли окопы, ставили орудия, минометы", - добавил мужчина. Минобороны РФ сообщила об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Богоявленка (Доброволье) в конце октября прошлого года.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html

https://ria.ru/20250220/vtorzhenie-2000445657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия