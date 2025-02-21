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Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:38 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html
Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец
Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец - РИА Новости, 21.02.2025
Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец
Украинские военные массово оборудовали огневые позиции рядом с жилыми домами в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, чтобы прикрываться мирными жителями, рассказал... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:38:00+03:00
2025-02-21T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные массово оборудовали огневые позиции рядом с жилыми домами в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, чтобы прикрываться мирными жителями, рассказал РИА Новости местный житель Олег Гиманов. "Укропы" выкапывали везде окопы, ставили орудия между домами, где люди живут. Чтобы российские дроны летали и видели, что там "мирняк" и туда не били. А они прямо под домами копали окопы, ставили пушки, минометы", - сказал Гиманов. По его словам, подобные ситуации в их селе носили повсеместный характер. "Вот напротив меня, метров 200 от меня, они выкопали окопы. Я слышал, как они на украинском там разговаривали. Это вот на нашем крае было вообще везде. Через каждые 200-300 метров они под домами рыли окопы, ставили орудия, минометы", - добавил мужчина. Минобороны РФ сообщила об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Богоявленка (Доброволье) в конце октября прошлого года.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
https://ria.ru/20250220/vtorzhenie-2000445657.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Украинские военные прокладывали окопы под жилыми домами, рассказал беженец

Житель Богоявленки Гиманов: ВСУ оборудовали огневые позиции возле жилых домов

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские военные массово оборудовали огневые позиции рядом с жилыми домами в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, чтобы прикрываться мирными жителями, рассказал РИА Новости местный житель Олег Гиманов.
"Укропы" выкапывали везде окопы, ставили орудия между домами, где люди живут. Чтобы российские дроны летали и видели, что там "мирняк" и туда не били. А они прямо под домами копали окопы, ставили пушки, минометы", - сказал Гиманов.
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6 февраля, 06:39
По его словам, подобные ситуации в их селе носили повсеместный характер.
"Вот напротив меня, метров 200 от меня, они выкопали окопы. Я слышал, как они на украинском там разговаривали. Это вот на нашем крае было вообще везде. Через каждые 200-300 метров они под домами рыли окопы, ставили орудия, минометы", - добавил мужчина.
Минобороны РФ сообщила об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Богоявленка (Доброволье) в конце октября прошлого года.
Жительница Суджанского района о том, как пряталась в подвале дома после вторжения ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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