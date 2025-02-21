https://ria.ru/20250221/vsko-2000710239.html

Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя

Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 21.02.2025

Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя

25 февраля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится заседание Большого круга Всероссийского казачьего общества. На мероприятие соберется больше РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:24:00+03:00

2025-02-21T09:24:00+03:00

2025-02-21T09:24:00+03:00

российское казачество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 25 февраля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится заседание Большого круга Всероссийского казачьего общества. На мероприятие соберется больше 900 представителей казачьих войск и объединений, сообщает портал "Российское казачество".На Большом круге обсудят поддержку казаков – участников специальной военной операции, расширение деятельности Всероссийского казачьего общества и другие важные вопросы.На заседание приглашены представители духовенства Русской православной церкви, органов государственной власти, общественных объединений казаков, студенты высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, кадеты казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, деятели культуры и искусства.В рамках мероприятия будет организована уникальная фотовыставка, посвященная роли казачества в специальной военной операции.По окончании работы Большого круга выступят Кубанский казачий хор и мужской хор "Русский формат".В целях поддержки Большого круга Всероссийского казачьего общества 25 февраля Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет транслировать на фасаде Останкинской телебашни ролик, посвященный мероприятию.Почетными гостями станут председатель Совета при Президенте по делам казачества, помощник Президента РФ Дмитрий Миронов, заместитель председателя совета, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель аппарата правительства РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества Денис Молчанов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при Президенте РФ по делам казачества Игорь Баринов, председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета при Президенте РФ по делам казачества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60