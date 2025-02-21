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Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 21.02.2025
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Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
09:24 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vsko-2000710239.html
Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя
Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 21.02.2025
Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя
25 февраля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится заседание Большого круга Всероссийского казачьего общества. На мероприятие соберется больше РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:24:00+03:00
2025-02-21T09:24:00+03:00
российское казачество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 25 февраля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится заседание Большого круга Всероссийского казачьего общества. На мероприятие соберется больше 900 представителей казачьих войск и объединений, сообщает портал "Российское казачество".На Большом круге обсудят поддержку казаков – участников специальной военной операции, расширение деятельности Всероссийского казачьего общества и другие важные вопросы.На заседание приглашены представители духовенства Русской православной церкви, органов государственной власти, общественных объединений казаков, студенты высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, кадеты казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, деятели культуры и искусства.В рамках мероприятия будет организована уникальная фотовыставка, посвященная роли казачества в специальной военной операции.По окончании работы Большого круга выступят Кубанский казачий хор и мужской хор "Русский формат".В целях поддержки Большого круга Всероссийского казачьего общества 25 февраля Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет транслировать на фасаде Останкинской телебашни ролик, посвященный мероприятию.Почетными гостями станут председатель Совета при Президенте по делам казачества, помощник Президента РФ Дмитрий Миронов, заместитель председателя совета, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель аппарата правительства РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества Денис Молчанов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при Президенте РФ по делам казачества Игорь Баринов, председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета при Президенте РФ по делам казачества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
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353
60
Российское казачество

Большой круг ВсКО пройдет в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБольшой круг Всероссийского казачьего общества пройдет в храме Христа Спасителя
Большой круг Всероссийского казачьего общества пройдет в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. 25 февраля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится заседание Большого круга Всероссийского казачьего общества. На мероприятие соберется больше 900 представителей казачьих войск и объединений, сообщает портал "Российское казачество".
На Большом круге обсудят поддержку казаков – участников специальной военной операции, расширение деятельности Всероссийского казачьего общества и другие важные вопросы.
На заседание приглашены представители духовенства Русской православной церкви, органов государственной власти, общественных объединений казаков, студенты высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, кадеты казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, деятели культуры и искусства.
В рамках мероприятия будет организована уникальная фотовыставка, посвященная роли казачества в специальной военной операции.
По окончании работы Большого круга выступят Кубанский казачий хор и мужской хор "Русский формат".
В целях поддержки Большого круга Всероссийского казачьего общества 25 февраля Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет транслировать на фасаде Останкинской телебашни ролик, посвященный мероприятию.
Почетными гостями станут председатель Совета при Президенте по делам казачества, помощник Президента РФ Дмитрий Миронов, заместитель председателя совета, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель аппарата правительства РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества Денис Молчанов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при Президенте РФ по делам казачества Игорь Баринов, председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета при Президенте РФ по делам казачества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
 
Российское казачество
 
 
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