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Волгатранснефть объяснила, зачем нужно снять арест со счетов судовладельца - РИА Новости, 21.02.2025
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00:23 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/volganeft-2000671526.html
Волгатранснефть объяснила, зачем нужно снять арест со счетов судовладельца
Волгатранснефть объяснила, зачем нужно снять арест со счетов судовладельца - РИА Новости, 21.02.2025
Волгатранснефть объяснила, зачем нужно снять арест со счетов судовладельца
Снятие ареста со счетов судовладельца "Волгонефти-239", севшего на мель у порта Тамань, позволит ускорить утилизацию кормовой части танкера и завершить работы... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:23:00+03:00
2025-02-21T00:23:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
севастополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Снятие ареста со счетов судовладельца "Волгонефти-239", севшего на мель у порта Тамань, позволит ускорить утилизацию кормовой части танкера и завершить работы по ней задолго до 31 марта, заявил РИА Новости представитель "Волгатранснефти". По его словам, "акционеры нашли возможность выполнить первый платёж по договору на утилизацию и начать работы" по удалению из воды кормы, несмотря на блокировку всех счетов компании по ходатайству следователей СК в рамках возбуждённого уголовного дела. "Для проведения следующих платежей расчётные счета судовладельца наконец-то разблокированы благодаря пониманию ситуации руководством СК и работе оперштаба по ликвидации последствий аварии, что позволит произвести полную оплату по договору и завершить работы по утилизации задолго до намеченного срока – 31 марта 2025 года", - сообщили в компании. Собеседник уточнил, что снятие ареста со счетов позволило собственными силами "полностью оплатить договор по удалению кормовой части судна". Произведено уже более 50% работ по разборке и утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239". Демонтаж кормовой части "Волгонефти-239" планируется завершить до 31 марта, сообщили ранее в правительстве РФ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250202/tanker-1996859144.html
https://ria.ru/20250113/mazut-1993539857.html
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происшествия, тамань (станица), севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Волгатранснефть объяснила, зачем нужно снять арест со счетов судовладельца

Демонтаж кормы Волгонефти-239 завершат досрочно после разблокировки счетов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Снятие ареста со счетов судовладельца "Волгонефти-239", севшего на мель у порта Тамань, позволит ускорить утилизацию кормовой части танкера и завершить работы по ней задолго до 31 марта, заявил РИА Новости представитель "Волгатранснефти".
По его словам, "акционеры нашли возможность выполнить первый платёж по договору на утилизацию и начать работы" по удалению из воды кормы, несмотря на блокировку всех счетов компании по ходатайству следователей СК в рамках возбуждённого уголовного дела.
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"Для проведения следующих платежей расчётные счета судовладельца наконец-то разблокированы благодаря пониманию ситуации руководством СК и работе оперштаба по ликвидации последствий аварии, что позволит произвести полную оплату по договору и завершить работы по утилизации задолго до намеченного срока – 31 марта 2025 года", - сообщили в компании.
Собеседник уточнил, что снятие ареста со счетов позволило собственными силами "полностью оплатить договор по удалению кормовой части судна". Произведено уже более 50% работ по разборке и утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239".
Демонтаж кормовой части "Волгонефти-239" планируется завершить до 31 марта, сообщили ранее в правительстве РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияТамань (станица)СевастопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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