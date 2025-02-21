https://ria.ru/20250221/vojska-2000696413.html

Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов

Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025

Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов

Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:21:00+03:00

2025-02-21T07:21:00+03:00

2025-02-21T07:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центре села, за его освобождении несколько дней шли ожесточенные бои. "Пришли новости с фронта. Наши ребята стремительно выбили врага из Новоочеретоватого, сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы", - сказал Рогов. По его словам, в боях за освобождение села участвует 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность