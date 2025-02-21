https://ria.ru/20250221/vojska-2000696413.html
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов
Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:21:00+03:00
2025-02-21T07:21:00+03:00
2025-02-21T07:21:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центре села, за его освобождении несколько дней шли ожесточенные бои. "Пришли новости с фронта. Наши ребята стремительно выбили врага из Новоочеретоватого, сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы", - сказал Рогов. По его словам, в боях за освобождение села участвует 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов
Рогов: ВС России выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли там флаг России