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Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:21 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vojska-2000696413.html
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов
Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:21:00+03:00
2025-02-21T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центре села, за его освобождении несколько дней шли ожесточенные бои. "Пришли новости с фронта. Наши ребята стремительно выбили врага из Новоочеретоватого, сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы", - сказал Рогов. По его словам, в боях за освобождение села участвует 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные подняли флаг России в Новоочеретоватом, заявил Рогов

Рогов: ВС России выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли там флаг России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска выбили боевиков ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении запорожской линии фронта и подняли там флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центре села, за его освобождении несколько дней шли ожесточенные бои.
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"Пришли новости с фронта. Наши ребята стремительно выбили врага из Новоочеретоватого, сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы", - сказал Рогов.
По его словам, в боях за освобождение села участвует 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада.
ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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