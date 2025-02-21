https://ria.ru/20250221/vlasti-2000857512.html
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет направили более 900 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:57:00+03:00
2025-02-21T16:57:00+03:00
2025-02-21T16:57:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
благоустройство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет направили более 900 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами. "За последние пять лет реализовано 89 проектов благоустройства, что почти в два раза больше предыдущей пятилетки. Сумма финансирования составила 911 миллионов рублей", - сказал Трубецкой. Он добавил, что в прошлом году были проведены 12 мероприятий по благоустройству на сумму почти 127 миллионов рублей. Крупные проекты реализованы сразу в трех поселениях. Так, отметил глава, в Лянторе благоустроена территория 5-го микрорайона – появился сквер и пешеходная зона. В селе Сытомино был завершен двухлетний проект по созданию семейного парка площадью почти 5 тысяч квадратных метров, который создавался с учетом пожеланий местных жителей. Помимо этого, в поселке Барсово напротив обновленной центральной площади расположилась новая комфортная зона для отдыха и проведения досуга − "Аллея Мостостроителей". Как ранее сообщал глава муниципалитета, в 2025 году при участии федеральных и окружных средств власти запланировали построить две детские площадки: "Музыкальную фантазию" в Высоком Мысе и "Научную станцию" в Лянторе.
https://ria.ru/20250221/rajon-2000856939.html
https://ria.ru/20241007/yugra-1976688569.html
лянтор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лянтор, сургутский район, благоустройство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Лянтор, Сургутский район, Благоустройство
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство
Власти Сургутского района направят более 900 миллионов рублей на благоустройство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет направили более 900 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами.
"За последние пять лет реализовано 89 проектов благоустройства, что почти в два раза больше предыдущей пятилетки. Сумма финансирования составила 911 миллионов рублей", - сказал Трубецкой.
Он добавил, что в прошлом году были проведены 12 мероприятий по благоустройству на сумму почти 127 миллионов рублей. Крупные проекты реализованы сразу в трех поселениях. Так, отметил глава, в Лянторе
благоустроена территория 5-го микрорайона – появился сквер и пешеходная зона. В селе Сытомино был завершен двухлетний проект по созданию семейного парка площадью почти 5 тысяч квадратных метров, который создавался с учетом пожеланий местных жителей.
Помимо этого, в поселке Барсово напротив обновленной центральной площади расположилась новая комфортная зона для отдыха и проведения досуга − "Аллея Мостостроителей".
Как ранее сообщал глава муниципалитета, в 2025 году при участии федеральных и окружных средств власти запланировали построить две детские площадки: "Музыкальную фантазию" в Высоком Мысе и "Научную станцию" в Лянторе.