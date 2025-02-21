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Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 21.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:57 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vlasti-2000857512.html
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет направили более 900 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:57:00+03:00
2025-02-21T16:57:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
благоустройство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет направили более 900 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами. "За последние пять лет реализовано 89 проектов благоустройства, что почти в два раза больше предыдущей пятилетки. Сумма финансирования составила 911 миллионов рублей", - сказал Трубецкой. Он добавил, что в прошлом году были проведены 12 мероприятий по благоустройству на сумму почти 127 миллионов рублей. Крупные проекты реализованы сразу в трех поселениях. Так, отметил глава, в Лянторе благоустроена территория 5-го микрорайона – появился сквер и пешеходная зона. В селе Сытомино был завершен двухлетний проект по созданию семейного парка площадью почти 5 тысяч квадратных метров, который создавался с учетом пожеланий местных жителей. Помимо этого, в поселке Барсово напротив обновленной центральной площади расположилась новая комфортная зона для отдыха и проведения досуга − "Аллея Мостостроителей". Как ранее сообщал глава муниципалитета, в 2025 году при участии федеральных и окружных средств власти запланировали построить две детские площадки: "Музыкальную фантазию" в Высоком Мысе и "Научную станцию" в Лянторе.
https://ria.ru/20250221/rajon-2000856939.html
https://ria.ru/20241007/yugra-1976688569.html
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лянтор, сургутский район, благоустройство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Лянтор, Сургутский район, Благоустройство
Власти Сургутского района направили более 900 млн рублей на благоустройство

Власти Сургутского района направят более 900 миллионов рублей на благоустройство

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет направили более 900 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе ежегодного отчета перед депутатами.
"За последние пять лет реализовано 89 проектов благоустройства, что почти в два раза больше предыдущей пятилетки. Сумма финансирования составила 911 миллионов рублей", - сказал Трубецкой.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Он добавил, что в прошлом году были проведены 12 мероприятий по благоустройству на сумму почти 127 миллионов рублей. Крупные проекты реализованы сразу в трех поселениях. Так, отметил глава, в Лянторе благоустроена территория 5-го микрорайона – появился сквер и пешеходная зона. В селе Сытомино был завершен двухлетний проект по созданию семейного парка площадью почти 5 тысяч квадратных метров, который создавался с учетом пожеланий местных жителей.
Помимо этого, в поселке Барсово напротив обновленной центральной площади расположилась новая комфортная зона для отдыха и проведения досуга − "Аллея Мостостроителей".
Как ранее сообщал глава муниципалитета, в 2025 году при участии федеральных и окружных средств власти запланировали построить две детские площадки: "Музыкальную фантазию" в Высоком Мысе и "Научную станцию" в Лянторе.
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