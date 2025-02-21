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В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами - РИА Новости, 21.02.2025
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15:20 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/virus-2000821105.html
В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами
В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами - РИА Новости, 21.02.2025
В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами
Среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, "находки" метапневмовирусов единичны,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:20:00+03:00
2025-02-21T15:20:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. Среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, "находки" метапневмовирусов единичны, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора. В пятницу в Telegram-канале Shot появилась публикация о том, что метапневмовирус "добрался" до России из Китая, якобы подтвержденные вспышки есть уже в трех регионах: в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. "Странный вирус косит целые семьи", заявлялось в тексте. "Еженедельно ведется мониторинг за циркулирующими респираторными вирусами в республике, их структура сохраняется прежней, выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, единичные находки метапневмовирусов... Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия", - сказала собеседница агентства. По её словам, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется на одном уровне в течение последних двух недель, групповых очагов в регионе не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре напомнили, что меры профилактики от метапневмовирусов такие же, как при других ОРВИ: регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, проветривание помещений, ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.
https://ria.ru/20250221/virus-2000707756.html
https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html
россия
республика бурятия
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика бурятия
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Бурятия
В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами

Роспотребнадзор о единичных случаях заражения метапневмовирусами в Бурятии

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. Среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, "находки" метапневмовирусов единичны, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
В пятницу в Telegram-канале Shot появилась публикация о том, что метапневмовирус "добрался" до России из Китая, якобы подтвержденные вспышки есть уже в трех регионах: в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. "Странный вирус косит целые семьи", заявлялось в тексте.
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"Еженедельно ведется мониторинг за циркулирующими респираторными вирусами в республике, их структура сохраняется прежней, выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, единичные находки метапневмовирусов... Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия", - сказала собеседница агентства.
По её словам, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется на одном уровне в течение последних двух недель, групповых очагов в регионе не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре напомнили, что меры профилактики от метапневмовирусов такие же, как при других ОРВИ: регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, проветривание помещений, ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.
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