https://ria.ru/20250221/virus-2000821105.html

В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами

В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами - РИА Новости, 21.02.2025

В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами

Среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, "находки" метапневмовирусов единичны,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:20:00+03:00

2025-02-21T15:20:00+03:00

2025-02-21T15:20:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305516_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_d16b8435233ce878cc560cfc4c89a84a.jpg

УЛАН-УДЭ, 21 фев – РИА Новости. Среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, "находки" метапневмовирусов единичны, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора. В пятницу в Telegram-канале Shot появилась публикация о том, что метапневмовирус "добрался" до России из Китая, якобы подтвержденные вспышки есть уже в трех регионах: в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. "Странный вирус косит целые семьи", заявлялось в тексте. "Еженедельно ведется мониторинг за циркулирующими респираторными вирусами в республике, их структура сохраняется прежней, выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, единичные находки метапневмовирусов... Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия", - сказала собеседница агентства. По её словам, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется на одном уровне в течение последних двух недель, групповых очагов в регионе не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре напомнили, что меры профилактики от метапневмовирусов такие же, как при других ОРВИ: регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, проветривание помещений, ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.

https://ria.ru/20250221/virus-2000707756.html

https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика бурятия