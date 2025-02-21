https://ria.ru/20250221/virus-2000808027.html

Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой

Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой

Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:32:00+03:00

2025-02-21T14:32:00+03:00

2025-02-21T14:33:00+03:00

общество

россия

китай

владимир чуланов

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. "Заболеваемость метапневмовирусом на территории Российской Федерации остается низкой. По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года. По словам Чуланова, важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ и, по возможности – мест скопления людей.

https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html

https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992911001.html

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общество, россия, китай, владимир чуланов, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)