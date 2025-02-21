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Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой - РИА Новости, 21.02.2025
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14:32 21.02.2025 (обновлено: 14:33 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/virus-2000808027.html
Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой
Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой - РИА Новости, 21.02.2025
Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой
Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:32:00+03:00
2025-02-21T14:33:00+03:00
общество
россия
китай
владимир чуланов
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. "Заболеваемость метапневмовирусом на территории Российской Федерации остается низкой. По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года. По словам Чуланова, важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ и, по возможности – мест скопления людей.
https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html
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общество, россия, китай, владимир чуланов, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Китай, Владимир Чуланов, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт Минздрава назвал заболеваемость метапневмовирусом в России низкой

Инфекционист Чуланов: заболеваемость метапневмовирусом в России остается низкой

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой, его доля в структуре ОРВИ всего 0,3%, что в девять раз ниже, чем в 2024 году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что метапневмовирус якобы добрался до России из Китая, наличие заболевания подтвердили медики в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.
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"Заболеваемость метапневмовирусом на территории Российской Федерации остается низкой. По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года.
По словам Чуланова, важно помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ: мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ и, по возможности – мест скопления людей.
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ОбществоРоссияКитайВладимир ЧулановЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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