https://ria.ru/20250221/virus-2000707756.html

СМИ: в Китае выявили новый коронавирус, который может передаваться человеку

СМИ: в Китае выявили новый коронавирус, который может передаваться человеку - РИА Новости, 21.02.2025

СМИ: в Китае выявили новый коронавирус, который может передаваться человеку

Группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку, но его не стоит преувеличивать,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:04:00+03:00

2025-02-21T09:04:00+03:00

2025-02-21T10:38:00+03:00

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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Группа китайских ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус с потенциальным риском передачи от животных к человеку, но его не стоит преувеличивать, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.Исследование проводили в лаборатории города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун ученые из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии под руководством вирусолога Ши Чжэнли. Она также известна как "batwoman" (женщина — летучая мышь) из-за многочисленных работ по изучению коронавируса у летучих мышей.Ученые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге, вирус относится к подроду мербековирусов, как, например, и вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS).По данным исследователей, выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2), тем же рецептором, который использует вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19."Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии два) HKU5-CoV, которая может использовать не только ACE2 летучей мыши, но также ACE2 человека и различные ортологи ACE2 млекопитающих", — написали ученые в статье, опубликованной в журнале Cell.Исследователи также отметили, что "мербековирусы летучих мышей <…> представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев".По их мнению, HKU5-CoV-2 связывается с рецепторами ACE2 не только человека, но и множества других видов, все из которых могут выступать в качестве промежуточных хозяев и впоследствии передавать вирус людям.Ученые добавили, что необходим более тщательный мониторинг вируса притом, что его эффективность "значительно ниже", чем у вируса COVID-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

https://ria.ru/20250216/laureat-1999645656.html

https://ria.ru/20250109/kitaj-1992889094.html

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гуанчжоу, гуандун, гонконг, воз, здоровье - общество, в мире