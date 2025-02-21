https://ria.ru/20250221/vens-2000674271.html

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США - РИА Новости, 21.02.2025

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Соединенным Штатам за проявленную... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:51:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

европа

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Соединенным Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы."Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом (Трампом), пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо", — заявил Вэнс журналистам на полях конференции консерваторов CPAC, проходящей в эти дни в американской столице.Ранее Трамп публично раскритиковал Зеленского за заявления в адрес Вашингтона, назвав его диктатором без выборов и подчеркнув, что без США Украина не сможет достичь мирного соглашения с Россией. Он также обвинил Киев в пропаже значительной части американской помощи.Вэнс отметил, что публичные нападки Зеленского на Трампа не изменят его позиции и посоветовал представителю украинской стороны вести диалог с хозяином Белого дома напрямую.

https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html

https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html

сша

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, в мире, владимир зеленский, европа