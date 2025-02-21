Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США
Вэнс: Зеленскому стоит поблагодарить США, ведь без помощи Украины уже не было бы
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Соединенным Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
"Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом (Трампом), пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо", — заявил Вэнс журналистам на полях конференции консерваторов CPAC, проходящей в эти дни в американской столице.
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Ранее Трамп публично раскритиковал Зеленского за заявления в адрес Вашингтона, назвав его диктатором без выборов и подчеркнув, что без США Украина не сможет достичь мирного соглашения с Россией. Он также обвинил Киев в пропаже значительной части американской помощи.
Вэнс отметил, что публичные нападки Зеленского на Трампа не изменят его позиции и посоветовал представителю украинской стороны вести диалог с хозяином Белого дома напрямую.