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Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России - РИА Новости, 21.02.2025
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:59:00+03:00
2025-02-21T13:59:00+03:00
2025-02-21T13:59:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в Приднестровье газ по просьбе российской стороны, таким образом предотвращая гуманитарную катастрофу. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с 14 февраля. Министр сообщил, что несколько недель назад с ним связался российский вице-премьер, курирующий вопросы энергетики Александр Новак, который заявил, что в Приднестровье "начинает назревать ужасная гуманитарная катастрофа, из-за возможного отсутствия газа на карту поставлено снабжение сотен тысяч человек". "Тогда я провел переговоры с несколькими венгерскими энергетическими компаниями, а также с министром иностранных дел Молдавии, после чего компания с венгерским собственником действительно поставляет природный газ в приднестровский регион", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он уточнил, что речь идет не о добываемом в Венгрии газе, а о "контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье". "Таким образом, с участием Венгрии удалось предотвратить очень серьезную гуманитарную катастрофу", - отметил Сийярто.
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венгрия, молдавия, петер сийярто, дорин речан, александр новак, транзит газа через украину, в мире
Венгрия, Молдавия, Петер Сийярто, Дорин Речан, Александр Новак, транзит газа через Украину, В мире
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России
Сийярто: Венгрия поставляет в Приднестровье газ по просьбе России