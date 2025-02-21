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Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России - РИА Новости, 21.02.2025
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13:59 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/vengrija-2000797676.html
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России - РИА Новости, 21.02.2025
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:59:00+03:00
2025-02-21T13:59:00+03:00
венгрия
молдавия
петер сийярто
дорин речан
александр новак
транзит газа через украину
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в Приднестровье газ по просьбе российской стороны, таким образом предотвращая гуманитарную катастрофу. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с 14 февраля. Министр сообщил, что несколько недель назад с ним связался российский вице-премьер, курирующий вопросы энергетики Александр Новак, который заявил, что в Приднестровье "начинает назревать ужасная гуманитарная катастрофа, из-за возможного отсутствия газа на карту поставлено снабжение сотен тысяч человек". "Тогда я провел переговоры с несколькими венгерскими энергетическими компаниями, а также с министром иностранных дел Молдавии, после чего компания с венгерским собственником действительно поставляет природный газ в приднестровский регион", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он уточнил, что речь идет не о добываемом в Венгрии газе, а о "контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье". "Таким образом, с участием Венгрии удалось предотвратить очень серьезную гуманитарную катастрофу", - отметил Сийярто.
https://ria.ru/20250211/siyyarto-1998529411.html
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венгрия, молдавия, петер сийярто, дорин речан, александр новак, транзит газа через украину, в мире
Венгрия, Молдавия, Петер Сийярто, Дорин Речан, Александр Новак, транзит газа через Украину, В мире
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России

Сийярто: Венгрия поставляет в Приднестровье газ по просьбе России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в Приднестровье газ по просьбе российской стороны, таким образом предотвращая гуманитарную катастрофу.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с 14 февраля.
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Министр сообщил, что несколько недель назад с ним связался российский вице-премьер, курирующий вопросы энергетики Александр Новак, который заявил, что в Приднестровье "начинает назревать ужасная гуманитарная катастрофа, из-за возможного отсутствия газа на карту поставлено снабжение сотен тысяч человек".
"Тогда я провел переговоры с несколькими венгерскими энергетическими компаниями, а также с министром иностранных дел Молдавии, после чего компания с венгерским собственником действительно поставляет природный газ в приднестровский регион", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
Он уточнил, что речь идет не о добываемом в Венгрии газе, а о "контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье".
"Таким образом, с участием Венгрии удалось предотвратить очень серьезную гуманитарную катастрофу", - отметил Сийярто.
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