https://ria.ru/20250221/usaid-2000693125.html

USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 году

USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 году - РИА Новости, 21.02.2025

USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 году

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на финансирование антикоррупционного телешоу, которое могло помочь в победе... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:34:00+03:00

2025-02-21T06:34:00+03:00

2025-02-21T10:26:00+03:00

владимир зеленский

петр порошенко

агентство по международному развитию сша

в мире

марко рубио

сша

украина

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на финансирование антикоррупционного телешоу, которое могло помочь в победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году, выяснило РИА Новости, проанализировав публичные отчеты.Как узнало агентство, одной из программ, получавших финансирование в рамках проекта U-Media, стало расследовательское телешоу "Наші гроші", которое в преддверии выборов стало одним из самых влиятельных в стране.Передача регулярно выпускала материалы, которые наносили репутационный ущерб тогдашнему президенту Петру Порошенко, одновременно поддерживая предвыборную риторику Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией.По данным USAID, один из ключевых выпусков программы вышел в эфир в феврале 2019-го, но основывался на материалах, опубликованных еще в октябре 2017 года, когда шоу находилось на полном финансировании агентства.Речь идет о расследовании предполагаемой коррупции в оборонном секторе Украины, в котором фигурировали лица, близкие к Порошенко. В репортаже утверждалось, что его соратники получали прибыль от завышенных цен на военные поставки, что вызвало широкий общественный резонанс.Согласно отчетам U-Media, организация TOM-14, которая занималась производством программы, получила 22 525 долларов от американского агентства в период с 15 июля по 30 сентября 2016 года на создание 11 выпусков.Позднее USAID дополнительно выделило 87 664 доллара с 1 февраля 2017-го по 31 августа 2018-го, что позволило снять 16 выпусков. В общей сложности агентство направило 110 189 долларов на производство 27 эпизодов в 2016-2018 годах.Отчеты USAID описывали телешоу как программу, "разоблачающую коррупционные схемы в государственных учреждениях Украины и объясняющую их влияние на финансовые потери каждого украинца". Хотя передача заявляла о независимости, ее соответствие внешнеполитическим целям США вызвало опасения относительно иностранного влияния на демократические процессы на Украине.Согласно данным USAspending.gov, государственного портала США, отслеживающего федеральные расходы, проект USAID U-Media получил в общей сложности 24,5 миллиона долларов с 2011 по 2018 год.После завершения проекта U-Media в 2018 году USAID запустило новую инициативу под названием The Media Program in Ukraine, направленную на дальнейшую поддержку украинских СМИ как минимум до 2026-го. На этот проект агентство выделило не менее 95,1 миллиона долларов.Ныне финансирование USAID заморожено. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000405863.html

https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html

https://ria.ru/20250220/rada-2000538345.html

https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000496092.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, петр порошенко, агентство по международному развитию сша, в мире, марко рубио, сша, украина