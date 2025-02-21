https://ria.ru/20250221/ukraina-2000932778.html
Маск жестко высказался об Украине
Маск жестко высказался об Украине - РИА Новости, 22.02.2025
Маск жестко высказался об Украине
Киев зашел уже слишком далеко в конфликте на Украине, заявил миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-21T23:47:00+03:00
2025-02-21T23:47:00+03:00
2025-02-22T01:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киев зашел уже слишком далеко в конфликте на Украине, заявил миллиардер Илон Маск в соцсети X."Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и у тех, кто продолжает это делать, нет ни эмпатии, ни мозгов", — написал он.Ранее предприниматель заявлял, что украинцы презирают главу киевского режима. Он добавил, что Зеленский знает, что проиграет на президентских выборах, поэтому отменил их.На этой неделе президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000903001.html
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в мире, украина, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск жестко высказался об Украине
Маск заявил, что украинские власти зашли слишком далеко