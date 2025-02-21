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В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 21.02.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:56:00+03:00
2025-02-21T22:56:00+03:00
2025-02-21T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу вечером в Киеве и восьми областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях ДНР и Запорожской области была объявлена воздушная тревога. "В Запорожье взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу вечером в Киеве и восьми областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях ДНР и Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
"В Запорожье взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.