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В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора - РИА Новости, 21.02.2025
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21:09 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000915713.html
В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора
В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора - РИА Новости, 21.02.2025
В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора
Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе, который произошел в днем ранее. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:09:00+03:00
2025-02-21T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе, который произошел в днем ранее. В четверг украинские СМИ сообщали о подрыве автомобиля в Одессе. На фото, опубликованных СМИ, был изображен элитный внедорожник, пострадавший от взрыва. Обстоятельства взрыва не публиковались. "(Злоумышленник -ред.) взорвал автомобиль прокурора специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ сообщила о задержании местного жителя 18 лет, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы. По данным ведомства, он изготовил взрывное устройство, которое установил на автомобиль прокурора, чье имя не сообщается. Как уточнили в СБУ, сам прокурор не пострадал. В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме. Позднее украинские СМИ сообщили, что количество погибших военнослужащих увеличилось до трех.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999456223.html
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в мире, одесса, украина, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Украина, Служба безопасности Украины
В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора

СБУ: в Одессе в четверг подорвали автомобиль военного прокурора

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе, который произошел в днем ранее.
В четверг украинские СМИ сообщали о подрыве автомобиля в Одессе. На фото, опубликованных СМИ, был изображен элитный внедорожник, пострадавший от взрыва. Обстоятельства взрыва не публиковались.
Место взрыва у кафе в Николаеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека
14 февраля, 17:25
"(Злоумышленник -ред.) взорвал автомобиль прокурора специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
СБУ сообщила о задержании местного жителя 18 лет, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы. По данным ведомства, он изготовил взрывное устройство, которое установил на автомобиль прокурора, чье имя не сообщается. Как уточнили в СБУ, сам прокурор не пострадал.
В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме. Позднее украинские СМИ сообщили, что количество погибших военнослужащих увеличилось до трех.
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