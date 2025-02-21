https://ria.ru/20250221/ukraina-2000915713.html

В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора

В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора - РИА Новости, 21.02.2025

В Одессе подорвали автомобиль военного прокурора

Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе, который произошел в днем ранее. РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в Одессе, который произошел в днем ранее. В четверг украинские СМИ сообщали о подрыве автомобиля в Одессе. На фото, опубликованных СМИ, был изображен элитный внедорожник, пострадавший от взрыва. Обстоятельства взрыва не публиковались. "(Злоумышленник -ред.) взорвал автомобиль прокурора специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ сообщила о задержании местного жителя 18 лет, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы. По данным ведомства, он изготовил взрывное устройство, которое установил на автомобиль прокурора, чье имя не сообщается. Как уточнили в СБУ, сам прокурор не пострадал. В украинской полиции 14 февраля сообщали о взрыве у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, в результате которого погибли два человека, еще восемь пострадали. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, по одной из версий, женщина оставила сумку со взрывчаткой возле группы мужчин в военной форме. Позднее украинские СМИ сообщили, что количество погибших военнослужащих увеличилось до трех.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999456223.html

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