https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html

Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ

Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2025

Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ

Правительство Украины опубликовало карты с указанием нахождения месторождений полезных ископаемых, но большинство из них основаны на исследованиях, проведенных... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:56:00+03:00

2025-02-21T19:56:00+03:00

2025-02-21T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство Украины опубликовало карты с указанием нахождения месторождений полезных ископаемых, но большинство из них основаны на исследованиях, проведенных в советское время, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего председателя украинской государственной службы геологии и недр Романа Опимаха. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет". "Украинское правительство опубликовало карты, показывающие нахождение различных месторождений полезных ископаемых, но большинство из них основаны на исследованиях, проведенных в советское время", - говорится в публикации со ссылкой на Опимаха. Как отмечает издание, многие месторождения никогда не разрабатывались.

https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности