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На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000903001.html
На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине
На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине
Процесс по разрешению кризиса на Украине начнется сразу после того, как Владимир Зеленский уедет из страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:41:00+03:00
2025-02-21T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Процесс по разрешению кризиса на Украине начнется сразу после того, как Владимир Зеленский уедет из страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину", — написал он.В пятницу газета New York Post сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа считают, что глава киевского режима должен срочно покинуть Украину и уехать во Францию.В интервью радиостанции Fox News американский лидер отметил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000869467.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, США
На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине

Профессор Малинен: мирный процесс начнется после отъезда Зеленского с Украины

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Процесс по разрешению кризиса на Украине начнется сразу после того, как Владимир Зеленский уедет из страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Отчаявшийся лжец". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
Вчера, 17:37
В пятницу газета New York Post сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа считают, что глава киевского режима должен срочно покинуть Украину и уехать во Францию.
В интервью радиостанции Fox News американский лидер отметил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Растоптал в хлам". В Раде раскрыли, как Трамп унизил Зеленского
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампСША
 
 
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