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На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине

На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2025

На Западе сделали заявление о начале урегулирования конфликта на Украине

Процесс по разрешению кризиса на Украине начнется сразу после того, как Владимир Зеленский уедет из страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:41:00+03:00

2025-02-21T19:41:00+03:00

2025-02-21T19:41:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Процесс по разрешению кризиса на Украине начнется сразу после того, как Владимир Зеленский уедет из страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину", — написал он.В пятницу газета New York Post сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа считают, что глава киевского режима должен срочно покинуть Украину и уехать во Францию.В интервью радиостанции Fox News американский лидер отметил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000869467.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша