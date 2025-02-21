В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Уолтцем
Ермак: Киев пытался сблизить позиции и сохранить высокий уровень отношений с США
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что провел телефонный разговор с советником президента США Майком Уолцем, в ходе которого Киев пытался "сблизить позиции" и сохранить "высокой уровень отношений" с Вашингтоном.
«
"Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майком Уолцем... Обменялись мнениями по сближению позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США... Подчеркнул важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении Ермака.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц
20 февраля, 21:51