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В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Уолтцем

В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Уолтцем - РИА Новости, 21.02.2025

В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Уолтцем

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что провел телефонный разговор с советником президента США Майком Уолцем, в ходе... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:09:00+03:00

2025-02-21T19:09:00+03:00

2025-02-21T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что провел телефонный разговор с советником президента США Майком Уолцем, в ходе которого Киев пытался "сблизить позиции" и сохранить "высокой уровень отношений" с Вашингтоном. "Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майком Уолцем... Обменялись мнениями по сближению позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США... Подчеркнул важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении Ермака.В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250220/proekt-2000660429.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, майк уолтц