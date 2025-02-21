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Добыча газа на Украине упала на 40 процентов, пишет Reuters - РИА Новости, 21.02.2025
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17:06 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000859260.html
Добыча газа на Украине упала на 40 процентов, пишет Reuters
Добыча газа на Украине упала на 40 процентов, пишет Reuters - РИА Новости, 21.02.2025
Добыча газа на Украине упала на 40 процентов, пишет Reuters
Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:06:00+03:00
2025-02-21T17:06:00+03:00
украина
европа
герман галущенко
нафтогаз украины
вооруженные силы украины
энергетика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре, пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли. "Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи, местами достигающего 40%, после российских ракетных ударов по этому сектору промышленности", - говорится в материале агентства. По данным Reuters, до ударов по газовой инфраструктуре Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в сутки. Суточное потребление газа зимой колеблется от 110 до 140 миллионов кубометров в сутки, недостаток покрывался за счет запасов в газовых хранилищах. При этом украинская версия Forbes в конце января сообщала, что "Нафтогаз" начал импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах. "Нафтогаз Украины" в четверг сообщил о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. О повреждении мощностей газовой инфраструктуры после взрывов тогда же говорил и министр энергетики Украины Герман Галущенко. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html
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украина, европа, герман галущенко, нафтогаз украины, вооруженные силы украины, энергетика, экономика
Украина, Европа, Герман Галущенко, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы Украины, Энергетика, Экономика
Добыча газа на Украине упала на 40 процентов, пишет Reuters

Reuters: Киев закупит до 800 млн кубометров газа, чтобы перекрыть спад добычи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре, пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли.
"Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи, местами достигающего 40%, после российских ракетных ударов по этому сектору промышленности", - говорится в материале агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой
3 февраля, 08:00
По данным Reuters, до ударов по газовой инфраструктуре Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в сутки. Суточное потребление газа зимой колеблется от 110 до 140 миллионов кубометров в сутки, недостаток покрывался за счет запасов в газовых хранилищах. При этом украинская версия Forbes в конце января сообщала, что "Нафтогаз" начал импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах.
"Нафтогаз Украины" в четверг сообщил о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. О повреждении мощностей газовой инфраструктуры после взрывов тогда же говорил и министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях
20 февраля, 17:52
 
УкраинаЕвропаГерман ГалущенкоНафтогаз УкраиныВооруженные силы УкраиныЭнергетикаЭкономика
 
 
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