Добыча газа на Украине упала на 40 процентов, пишет Reuters
Reuters: Киев закупит до 800 млн кубометров газа, чтобы перекрыть спад добычи
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре, пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли.
"Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи, местами достигающего 40%, после российских ракетных ударов по этому сектору промышленности", - говорится в материале агентства.
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По данным Reuters, до ударов по газовой инфраструктуре Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в сутки. Суточное потребление газа зимой колеблется от 110 до 140 миллионов кубометров в сутки, недостаток покрывался за счет запасов в газовых хранилищах. При этом украинская версия Forbes в конце января сообщала, что "Нафтогаз" начал импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах.
"Нафтогаз Украины" в четверг сообщил о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. О повреждении мощностей газовой инфраструктуры после взрывов тогда же говорил и министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.