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В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском - РИА Новости, 21.02.2025
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16:19 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000844999.html
В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском
В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском - РИА Новости, 21.02.2025
В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском
Внешняя политика Украины при Владимире Зеленском потерпела полное фиаско, заявила в пятницу депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:19:00+03:00
2025-02-21T16:19:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
иванна климпуш-цинцадзе
европейская солидарность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Внешняя политика Украины при Владимире Зеленском потерпела полное фиаско, заявила в пятницу депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. По словам Климпуш-Цинцадзе, настойчивость президента США Дональда Трампа в вопросе проведения выборов на Украине свидетельствует об отсутствии доброжелательных отношений между ним и Зеленским. "И к сожалению, это означает, что все возможности, которые были у команды Зеленского, якобы пытавшейся настроить диалог с новой администрацией, ... полностью провалились. Это полное фиаско внешней политики Украины", - заявила парламентарий в эфире украинского телеканала "Прямой". При этом, указала она, поводы для критики со стороны Трампа есть, так как Зеленский монополизирует медиа и атакует политических оппонентов. "Никто бы его не мог назвать диктатором (Зеленского - ред.), если бы не раздавались какие-то звоночки того, что он делает внутри страны: монополизирует медиа, атакует политических оппонентов, местное самоуправление, боевых командиров и тому подобное", - отметила она. Она добавила, что оппозиция очень желает увидеть смену руководства страны. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, иванна климпуш-цинцадзе, европейская солидарность, g7, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Европейская солидарность, G7, Мюнхенская конференция по безопасности
В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском

Депутат Рады Климпуш-Цинцадзе: внешняя политика Украины потерпела полное фиаско

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Внешняя политика Украины при Владимире Зеленском потерпела полное фиаско, заявила в пятницу депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
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По словам Климпуш-Цинцадзе, настойчивость президента США Дональда Трампа в вопросе проведения выборов на Украине свидетельствует об отсутствии доброжелательных отношений между ним и Зеленским.
«
"И к сожалению, это означает, что все возможности, которые были у команды Зеленского, якобы пытавшейся настроить диалог с новой администрацией, ... полностью провалились. Это полное фиаско внешней политики Украины", - заявила парламентарий в эфире украинского телеканала "Прямой".
При этом, указала она, поводы для критики со стороны Трампа есть, так как Зеленский монополизирует медиа и атакует политических оппонентов.
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«
"Никто бы его не мог назвать диктатором (Зеленского - ред.), если бы не раздавались какие-то звоночки того, что он делает внутри страны: монополизирует медиа, атакует политических оппонентов, местное самоуправление, боевых командиров и тому подобное", - отметила она.
Она добавила, что оппозиция очень желает увидеть смену руководства страны.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампИванна Климпуш-ЦинцадзеЕвропейская солидарностьG7Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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