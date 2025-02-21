Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000833054.html
В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев
В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев - РИА Новости, 21.02.2025
В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев
Мирное соглашение по Украине является политической смертью для европейский политиков, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:47:00+03:00
2025-02-21T15:47:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
мика аалтола
кайя каллас
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_ed9fb40b55014b9da132e045f93951db.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине является политической смертью для европейский политиков, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины. "Совершенно очевидно, что мирное соглашение по Украине - это политическая смерть для европейских политиков, с самого начала горячо поддерживающих режим Зеленского", - заявила Чемерис. По ее словам, это потеря собственного лица, политического веса и, впоследствии, влияния, поэтому европейские политики будут тянуть с решением этого вопроса до последнего. Она добавила, что цель президента США Дональда Трампа, кроме всего прочего, ещё и ослабление Евросоюза, натворившего немало бед в последние три года, и тут цели США и России совпадают. "Никакие полуистеричные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что "договоренность по Украине без одобрения Евросоюза не будет реализована" никого не пугают", - отметила парламентарий. То, что делает сейчас Трамп, считает Чемерис, является реализацией его знаменитого слогана о возвращении былого величия Америки, а недавняя эпохальная речь вице-президента Джей-Ди Вэнса - олицетворение новой внешнеполитической доктрины США. "Трамп намерен избавиться от многочисленных обязательств по отношению к Европе, оставленных его предшественником. Он твердо уверен, что США должны в первую очередь защищать свои интересы, а не интересы Евросоюза. Более того, Трамп дает понять, что не против смены ряда лидеров европейских стран, которые ему не слишком симпатичны", - сказала Чемерис. Она заключила, что Россия, как основной стратегический союзник, нужна Трампу сейчас как никогда, особенно в свете крепкого российско-китайского стратегического взаимодействия, сложившегося в последние года и ослабить которое тоже вполне входит в планы нового президента США. -0-
https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html
https://ria.ru/20250220/evrosoyuz-2000531085.html
https://ria.ru/20250220/vengrija-2000662323.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7420fd21110c3d8fd557a0951e3f285c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, мика аалтола, кайя каллас, госдума рф, европарламент, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Мика Аалтола, Кайя Каллас, Госдума РФ, Европарламент, Евросоюз
В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев

Депутат Чемерис назвала мирное соглашение по Украине политической смертью для ЕС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине является политической смертью для европейский политиков, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины
Вчера, 10:55
«
"Совершенно очевидно, что мирное соглашение по Украине - это политическая смерть для европейских политиков, с самого начала горячо поддерживающих режим Зеленского", - заявила Чемерис.
По ее словам, это потеря собственного лица, политического веса и, впоследствии, влияния, поэтому европейские политики будут тянуть с решением этого вопроса до последнего.
Она добавила, что цель президента США Дональда Трампа, кроме всего прочего, ещё и ослабление Евросоюза, натворившего немало бед в последние три года, и тут цели США и России совпадают.
«
"Никакие полуистеричные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что "договоренность по Украине без одобрения Евросоюза не будет реализована" никого не пугают", - отметила парламентарий.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В ЕС не могут решить, отправлять ли представителя на переговоры по Украине
20 февраля, 13:14
То, что делает сейчас Трамп, считает Чемерис, является реализацией его знаменитого слогана о возвращении былого величия Америки, а недавняя эпохальная речь вице-президента Джей-Ди Вэнса - олицетворение новой внешнеполитической доктрины США.
«
"Трамп намерен избавиться от многочисленных обязательств по отношению к Европе, оставленных его предшественником. Он твердо уверен, что США должны в первую очередь защищать свои интересы, а не интересы Евросоюза. Более того, Трамп дает понять, что не против смены ряда лидеров европейских стран, которые ему не слишком симпатичны", - сказала Чемерис.
Она заключила, что Россия, как основной стратегический союзник, нужна Трампу сейчас как никогда, особенно в свете крепкого российско-китайского стратегического взаимодействия, сложившегося в последние года и ослабить которое тоже вполне входит в планы нового президента США. -0-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Венгрия не позволит ЕС сорвать мирное соглашение по Украине, заявил Сийярто
20 февраля, 22:40
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампМика АалтолаКайя КалласГосдума РФЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала