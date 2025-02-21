https://ria.ru/20250221/ukraina-2000833054.html

В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев

В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев - РИА Новости, 21.02.2025

В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев

Мирное соглашение по Украине является политической смертью для европейский политиков, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:47:00+03:00

2025-02-21T15:47:00+03:00

2025-02-21T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине является политической смертью для европейский политиков, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины. "Совершенно очевидно, что мирное соглашение по Украине - это политическая смерть для европейских политиков, с самого начала горячо поддерживающих режим Зеленского", - заявила Чемерис. По ее словам, это потеря собственного лица, политического веса и, впоследствии, влияния, поэтому европейские политики будут тянуть с решением этого вопроса до последнего. Она добавила, что цель президента США Дональда Трампа, кроме всего прочего, ещё и ослабление Евросоюза, натворившего немало бед в последние три года, и тут цели США и России совпадают. "Никакие полуистеричные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что "договоренность по Украине без одобрения Евросоюза не будет реализована" никого не пугают", - отметила парламентарий. То, что делает сейчас Трамп, считает Чемерис, является реализацией его знаменитого слогана о возвращении былого величия Америки, а недавняя эпохальная речь вице-президента Джей-Ди Вэнса - олицетворение новой внешнеполитической доктрины США. "Трамп намерен избавиться от многочисленных обязательств по отношению к Европе, оставленных его предшественником. Он твердо уверен, что США должны в первую очередь защищать свои интересы, а не интересы Евросоюза. Более того, Трамп дает понять, что не против смены ряда лидеров европейских стран, которые ему не слишком симпатичны", - сказала Чемерис. Она заключила, что Россия, как основной стратегический союзник, нужна Трампу сейчас как никогда, особенно в свете крепкого российско-китайского стратегического взаимодействия, сложившегося в последние года и ослабить которое тоже вполне входит в планы нового президента США. -0-

https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html

https://ria.ru/20250220/evrosoyuz-2000531085.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, мика аалтола, кайя каллас, госдума рф, европарламент, евросоюз