В Госдуме назвали соглашение по Украине политической смертью для европейцев
Депутат Чемерис назвала мирное соглашение по Украине политической смертью для ЕС
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине является политической смертью для европейский политиков, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины.
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"Совершенно очевидно, что мирное соглашение по Украине - это политическая смерть для европейских политиков, с самого начала горячо поддерживающих режим Зеленского", - заявила Чемерис.
По ее словам, это потеря собственного лица, политического веса и, впоследствии, влияния, поэтому европейские политики будут тянуть с решением этого вопроса до последнего.
Она добавила, что цель президента США Дональда Трампа, кроме всего прочего, ещё и ослабление Евросоюза, натворившего немало бед в последние три года, и тут цели США и России совпадают.
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"Никакие полуистеричные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что "договоренность по Украине без одобрения Евросоюза не будет реализована" никого не пугают", - отметила парламентарий.
То, что делает сейчас Трамп, считает Чемерис, является реализацией его знаменитого слогана о возвращении былого величия Америки, а недавняя эпохальная речь вице-президента Джей-Ди Вэнса - олицетворение новой внешнеполитической доктрины США.
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"Трамп намерен избавиться от многочисленных обязательств по отношению к Европе, оставленных его предшественником. Он твердо уверен, что США должны в первую очередь защищать свои интересы, а не интересы Евросоюза. Более того, Трамп дает понять, что не против смены ряда лидеров европейских стран, которые ему не слишком симпатичны", - сказала Чемерис.
Она заключила, что Россия, как основной стратегический союзник, нужна Трампу сейчас как никогда, особенно в свете крепкого российско-китайского стратегического взаимодействия, сложившегося в последние года и ослабить которое тоже вполне входит в планы нового президента США. -0-