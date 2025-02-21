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На Украине поймали подростков, которые работали проводниками через границу - РИА Новости, 21.02.2025
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14:41 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000810744.html
На Украине поймали подростков, которые работали проводниками через границу
На Украине поймали подростков, которые работали проводниками через границу - РИА Новости, 21.02.2025
На Украине поймали подростков, которые работали проводниками через границу
Пограничники в Черновицкой области на западе Украины задержали нарушителей призывного возраста, которых переводили через границу трое 16-летних проводников, от... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:41:00+03:00
2025-02-21T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пограничники в Черновицкой области на западе Украины задержали нарушителей призывного возраста, которых переводили через границу трое 16-летних проводников, от своих "подопечных" подростки получили до 8 тысяч евро, сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы. "На Буковине (историческое название региона - ред.) пограничники задержали группу нарушителей, которых через границу вели подростки. Трем из проводников - всего 16 лет, а их 19-летнего напарника задержали. Несовершеннолетних передали родителям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Отмечается, что фотоловушка пограничников засекла нарушителей возле поселка Красноильск. Пограничники уточнили, что четверо уклоняющихся от мобилизации заплатили проводникам от 3 до 8 тысяч евро, в отношении задержанных составлены административные протоколы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, черновицкая область
В мире, Украина, Черновицкая область
На Украине поймали подростков, которые работали проводниками через границу

На Украине задержали подростков, переводивших через границу призывников

© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пограничники в Черновицкой области на западе Украины задержали нарушителей призывного возраста, которых переводили через границу трое 16-летних проводников, от своих "подопечных" подростки получили до 8 тысяч евро, сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы.
"На Буковине (историческое название региона - ред.) пограничники задержали группу нарушителей, которых через границу вели подростки. Трем из проводников - всего 16 лет, а их 19-летнего напарника задержали. Несовершеннолетних передали родителям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Отмечается, что фотоловушка пограничников засекла нарушителей возле поселка Красноильск. Пограничники уточнили, что четверо уклоняющихся от мобилизации заплатили проводникам от 3 до 8 тысяч евро, в отношении задержанных составлены административные протоколы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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