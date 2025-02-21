https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html

На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 21.02.2025

На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

На Украине сотрудники военкомата похитили священника Овручско-Коростенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области Павла РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:23:00+03:00

2025-02-21T14:23:00+03:00

2025-02-21T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На Украине сотрудники военкомата похитили священника Овручско-Коростенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области Павла Кушнирчука, сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на его супругу. "Утром 19 февраля представители ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) похитили священника Павла Кушнирчука, клирика Овручской епархии УПЦ. Отца Павла вначале завезли на Черниговское направление, а потом привезли в Житомир", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза. По данным супруги, священника тогда же ночью увезли из Житомира в неизвестном направлении, на связь он не выходит. На Украине часто звучат сообщения о похищении священников сотрудниками военкомата. В предыдущий раз о подобном инциденте сообщал украинский телеканал "Первый казацкий" в декабре прошлого года. Тогда был похищен секретарь Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иван Розман, его увезли в неизвестном направлении. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241117/soyuzniki-1984037092.html

https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, житомирская область, житомир, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц