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На Украине предложили запретить песни на русском языке - РИА Новости, 21.02.2025
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13:23 21.02.2025 (обновлено: 13:24 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000770291.html
На Украине предложили запретить песни на русском языке
На Украине предложили запретить песни на русском языке - РИА Новости, 21.02.2025
На Украине предложили запретить песни на русском языке
На Украине петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На Украине петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть кабмин страны. Текст петиции был опубликован на сайте украинского правительства 17 февраля. Автор петиции пишет, что "русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а прослушивание русскоязычной музыки "финансирует агрессора". "Запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки на других языках. Это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов", - говорится в тексте. Уточняется, что блокировать русскоязычные песни предлагают на таких платформах, как Apple Music и Spotify. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине предложили запретить песни на русском языке

Петиция с призывом запретить песни на русском языке набрала 25 тысяч подписей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На Украине петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть кабмин страны.
Текст петиции был опубликован на сайте украинского правительства 17 февраля.
Автор петиции пишет, что "русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а прослушивание русскоязычной музыки "финансирует агрессора". "Запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки на других языках. Это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов", - говорится в тексте.
Уточняется, что блокировать русскоязычные песни предлагают на таких платформах, как Apple Music и Spotify.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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