https://ria.ru/20250221/ukraina-2000763794.html

Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным

Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным - РИА Новости, 21.02.2025

Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным дальнейшее спонсирование Киева, его эффективность низкая и к тому же... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:43:00+03:00

2025-02-21T12:43:00+03:00

2025-02-21T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным дальнейшее спонсирование Киева, его эффективность низкая и к тому же порождает там атмосферу коррупции."Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И, скорее, она порождает отвратительную, действительно коррупционогенную атмосферу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html

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