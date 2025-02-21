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Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным - РИА Новости, 21.02.2025
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12:43 21.02.2025 (обновлено: 12:48 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000763794.html
Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным
Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным - РИА Новости, 21.02.2025
Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным дальнейшее спонсирование Киева, его эффективность низкая и к тому же... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:43:00+03:00
2025-02-21T12:48:00+03:00
киев
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным дальнейшее спонсирование Киева, его эффективность низкая и к тому же порождает там атмосферу коррупции."Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И, скорее, она порождает отвратительную, действительно коррупционогенную атмосферу", - сказал Песков журналистам.
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киев, дмитрий песков, россия, в мире
Киев, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Кремль объяснил, почему считает дальнейшее спонсирование Киева неверным

Песков: спонсирование Киева порождает там атмосферу коррупции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным дальнейшее спонсирование Киева, его эффективность низкая и к тому же порождает там атмосферу коррупции.
"Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И, скорее, она порождает отвратительную, действительно коррупционогенную атмосферу", - сказал Песков журналистам.
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18 февраля, 16:29
 
КиевДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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