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Премьер Дании призвала США направить войска на Украину - РИА Новости, 21.02.2025
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11:12 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000733797.html
Премьер Дании призвала США направить войска на Украину
Премьер Дании призвала США направить войска на Украину - РИА Новости, 21.02.2025
Премьер Дании призвала США направить войска на Украину
США должны направить на Украину свои войска для поддержания мира, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:12:00+03:00
2025-02-21T11:12:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
метте фредериксен
дональд трамп
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США должны направить на Украину свои войска для поддержания мира, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. После состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоров делегаций РФ и США американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных. При этом президент США добавил, что американских военных на Украину отправлять не собирается и их там не будет. "По моему мнению, да. Я думаю, это должна быть Америка, и это должна быть статья 5 (устава НАТО о коллективной обороне - ред.), прямо или косвенно", - заявила Фредериксен в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, должны ли США отправить свои войска на Украину. Она объяснила, что статья 5 устава НАТО, по ее мнению, должна будет вступить в силу, если Россия "сделает хоть один шаг", который будет противоречить договоренностям. По мнению Фредериксен, статья 5 устава НАТО, подразумевающая помощь любому государству-члену альянса, подвергшемуся вооруженному нападению, должна будет вступить в силу, как только Россия "сделает хоть один шаг", который будет противоречить договоренностям. При этом, устав подразумевает помощь только членам НАТО, которым Украина не является. Говоря об отправке европейских войск на Украину, Фредериксен отметила необходимость выполнить "множество шагов" до этого и даже до того, как начинать конкретное обсуждение этого вопроса. Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает отправку миротворческих сил страны на Украину, однако считает, что говорить об этом еще рано. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000182733.html
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в мире, украина, россия, сша, метте фредериксен, дональд трамп, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, США, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Премьер Дании призвала США направить войска на Украину

Фредериксен: США должны направить на Украину войска для поддержания мира

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США должны направить на Украину свои войска для поддержания мира, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
После состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоров делегаций РФ и США американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных. При этом президент США добавил, что американских военных на Украину отправлять не собирается и их там не будет.
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В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
25 ноября 2024, 12:03
"По моему мнению, да. Я думаю, это должна быть Америка, и это должна быть статья 5 (устава НАТО о коллективной обороне - ред.), прямо или косвенно", - заявила Фредериксен в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, должны ли США отправить свои войска на Украину.
Она объяснила, что статья 5 устава НАТО, по ее мнению, должна будет вступить в силу, если Россия "сделает хоть один шаг", который будет противоречить договоренностям.
По мнению Фредериксен, статья 5 устава НАТО, подразумевающая помощь любому государству-члену альянса, подвергшемуся вооруженному нападению, должна будет вступить в силу, как только Россия "сделает хоть один шаг", который будет противоречить договоренностям. При этом, устав подразумевает помощь только членам НАТО, которым Украина не является.
Говоря об отправке европейских войск на Украину, Фредериксен отметила необходимость выполнить "множество шагов" до этого и даже до того, как начинать конкретное обсуждение этого вопроса.
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Трамп заявил, что поддерживает ввод европейских военных на Украину
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Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает отправку миротворческих сил страны на Украину, однако считает, что говорить об этом еще рано.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаРоссияСШАМетте ФредериксенДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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