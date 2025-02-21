https://ria.ru/20250221/ukraina-2000729587.html

Верховный Суд Украины впервые признал санкции Зеленского недействительными

Верховный Суд Украины впервые признал санкции Зеленского недействительными - РИА Новости, 21.02.2025

Верховный Суд Украины впервые признал санкции Зеленского недействительными

Верховный суд Украины впервые признал недействительными персональные санкции, введенные Владимиром Зеленским, сообщил телеканал "Эспрессо" со ссылкой на решение РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:04:00+03:00

2025-02-21T11:04:00+03:00

2025-02-21T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Верховный суд Украины впервые признал недействительными персональные санкции, введенные Владимиром Зеленским, сообщил телеканал "Эспрессо" со ссылкой на решение суда."Верховный суд впервые признал противоправным и недействительным введение СНБО и Владимиром Зеленским персональных санкций против конкретного человека. Речь идет о санкциях, введенных Украиной против француза Дюрея Луи-Мишеля, который до 2022 года много лет работал в BNP Paribas", — говорится в материале.По данным суда, 19 февраля 2023 года в отношении Дюрея применили шесть ограничений на десять лет: от блокировки активов и предотвращения вывода капиталов за пределы Украины до приостановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета въезда на территорию страны."Признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 19 февраля 2023 года № 82/2023 <...> в части введения в действие персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лица — позиция 273 в приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года", — постановил Верховный суд Украины.Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции, если такую жалобу не подали. В случае ее подачи судебное решение для вступления в силу должна подтвердить большая палата Верховного суда.

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

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