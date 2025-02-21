https://ria.ru/20250221/ukraina-2000699446.html

Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог

Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог - РИА Новости, 21.02.2025

Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог

Недавние переговоры между Россией и США в Эр-Рияде стали свидетельством того, что для американского президента Дональда Трампа Украина перестала быть... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:04:00+03:00

2025-02-21T08:04:00+03:00

2025-02-21T08:04:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_642:1042:2430:2048_1920x0_80_0_0_24ed66b29a7f06c69ca41219ccfc348a.jpg

МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Недавние переговоры между Россией и США в Эр-Рияде стали свидетельством того, что для американского президента Дональда Трампа Украина перестала быть стратегическим партнером и превратилась в инструмент в переговорах с Москвой, сказала РИА Новости профессор Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе дель Позо. "Судя по заявлениям Трампа, Вашингтон начал отходить от безоговорочной поддержки Киева. Резкая критика (президента Украины Владимира) Зеленского, обвинения в нецелевом использовании американской помощи и обсуждение возможных экономических сделок с Украиной указывают на то, что для Трампа Украина стала элементом торга", — сказала политолог. По ее словам, переговоры в Эр-Рияде стали важным моментом в международной политике, но их последствия зависят от дальнейших действий сторон. Формально сам факт диалога — это положительный шаг: Вашингтон и Москва впервые за три года провели переговоры на столь высоком уровне. Однако за ними должна последовать долгая череда контактов между сторонами, считает она. Кроме того, дель Позо обратила внимание на то, что внутри США смена курса вызывает споры. Так, часть Республиканской партии, особенно сторонники традиционной линии сдерживания России, выступают против такого разворота. Евросоюз также обеспокоен перспективой переговоров США и России без участия Украины. По этой причине, даже если переговоры в Эр-Рияде станут основой для дальнейших договоренностей, их реализация будет сложной, подчеркнула эксперт. Дель Позо также отметила, что смена риторики Вашингтона по отношению к Киеву происходит на фоне внутренних политических расчетов Трампа, так как, судя по всему, Белый дом стремится минимизировать участие США в конфликте, при этом сохраняя возможность влиять на его исход. "Это соответствует более широкой стратегии Трампа, который делает ставку на сделки и прагматичный подход вместо традиционного курса на поддержку союзников", — пояснила она. При этом эксперт подчеркнула, что ключевым вопросом остается реакция Москвы на возможные предложения Вашингтона. Россия неоднократно подчеркивала, что не рассматривает варианты урегулирования, которые исключают ее интересы. "Поэтому, даже если переговоры продолжатся, их успех будет зависеть от того, насколько стороны готовы учитывать реалии на местах", — заключила дель Позо. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде