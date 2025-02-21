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Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог - РИА Новости, 21.02.2025
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08:04 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000699446.html
Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог
Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог - РИА Новости, 21.02.2025
Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог
Недавние переговоры между Россией и США в Эр-Рияде стали свидетельством того, что для американского президента Дональда Трампа Украина перестала быть... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:04:00+03:00
2025-02-21T08:04:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Недавние переговоры между Россией и США в Эр-Рияде стали свидетельством того, что для американского президента Дональда Трампа Украина перестала быть стратегическим партнером и превратилась в инструмент в переговорах с Москвой, сказала РИА Новости профессор Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе дель Позо. "Судя по заявлениям Трампа, Вашингтон начал отходить от безоговорочной поддержки Киева. Резкая критика (президента Украины Владимира) Зеленского, обвинения в нецелевом использовании американской помощи и обсуждение возможных экономических сделок с Украиной указывают на то, что для Трампа Украина стала элементом торга", — сказала политолог. По ее словам, переговоры в Эр-Рияде стали важным моментом в международной политике, но их последствия зависят от дальнейших действий сторон. Формально сам факт диалога — это положительный шаг: Вашингтон и Москва впервые за три года провели переговоры на столь высоком уровне. Однако за ними должна последовать долгая череда контактов между сторонами, считает она. Кроме того, дель Позо обратила внимание на то, что внутри США смена курса вызывает споры. Так, часть Республиканской партии, особенно сторонники традиционной линии сдерживания России, выступают против такого разворота. Евросоюз также обеспокоен перспективой переговоров США и России без участия Украины. По этой причине, даже если переговоры в Эр-Рияде станут основой для дальнейших договоренностей, их реализация будет сложной, подчеркнула эксперт. Дель Позо также отметила, что смена риторики Вашингтона по отношению к Киеву происходит на фоне внутренних политических расчетов Трампа, так как, судя по всему, Белый дом стремится минимизировать участие США в конфликте, при этом сохраняя возможность влиять на его исход. "Это соответствует более широкой стратегии Трампа, который делает ставку на сделки и прагматичный подход вместо традиционного курса на поддержку союзников", — пояснила она. При этом эксперт подчеркнула, что ключевым вопросом остается реакция Москвы на возможные предложения Вашингтона. Россия неоднократно подчеркивала, что не рассматривает варианты урегулирования, которые исключают ее интересы. "Поэтому, даже если переговоры продолжатся, их успех будет зависеть от того, насколько стороны готовы учитывать реалии на местах", — заключила дель Позо. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Украина стала для Трампа элементом торга, считает политолог

Политолог дель Позо: Украина для Трампа стала элементом торга с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Недавние переговоры между Россией и США в Эр-Рияде стали свидетельством того, что для американского президента Дональда Трампа Украина перестала быть стратегическим партнером и превратилась в инструмент в переговорах с Москвой, сказала РИА Новости профессор Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе дель Позо.
"Судя по заявлениям Трампа, Вашингтон начал отходить от безоговорочной поддержки Киева. Резкая критика (президента Украины Владимира) Зеленского, обвинения в нецелевом использовании американской помощи и обсуждение возможных экономических сделок с Украиной указывают на то, что для Трампа Украина стала элементом торга", — сказала политолог.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие
19 февраля, 00:37
По ее словам, переговоры в Эр-Рияде стали важным моментом в международной политике, но их последствия зависят от дальнейших действий сторон. Формально сам факт диалога — это положительный шаг: Вашингтон и Москва впервые за три года провели переговоры на столь высоком уровне. Однако за ними должна последовать долгая череда контактов между сторонами, считает она.
Кроме того, дель Позо обратила внимание на то, что внутри США смена курса вызывает споры. Так, часть Республиканской партии, особенно сторонники традиционной линии сдерживания России, выступают против такого разворота. Евросоюз также обеспокоен перспективой переговоров США и России без участия Украины. По этой причине, даже если переговоры в Эр-Рияде станут основой для дальнейших договоренностей, их реализация будет сложной, подчеркнула эксперт.
Дель Позо также отметила, что смена риторики Вашингтона по отношению к Киеву происходит на фоне внутренних политических расчетов Трампа, так как, судя по всему, Белый дом стремится минимизировать участие США в конфликте, при этом сохраняя возможность влиять на его исход. "Это соответствует более широкой стратегии Трампа, который делает ставку на сделки и прагматичный подход вместо традиционного курса на поддержку союзников", — пояснила она.
При этом эксперт подчеркнула, что ключевым вопросом остается реакция Москвы на возможные предложения Вашингтона. Россия неоднократно подчеркивала, что не рассматривает варианты урегулирования, которые исключают ее интересы. "Поэтому, даже если переговоры продолжатся, их успех будет зависеть от того, насколько стороны готовы учитывать реалии на местах", — заключила дель Позо.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
17 февраля, 15:20
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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