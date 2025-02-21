https://ria.ru/20250221/ukraina-2000686150.html

Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора

Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора - РИА Новости, 21.02.2025

Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора

Украина должна быть нейтральной страной, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:20:00+03:00

2025-02-21T04:20:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

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жозе рамуш-орта

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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Украина должна быть нейтральной страной, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ."Украина, как я много раз говорил, должна быть нейтральной страной, как Швейцария. Только представьте себе Украину, нейтральную страну, которая получает выгоду от всеобщих инвестиций, банковского дела", - заявил президент в беседе с агентством.Он также прокомментировал заявления Киева о намерении вступить в НАТО."Боже, несколько лет назад я говорил, зачем же им вступать в НАТО? Просто взгляните на Афганистан. После 20 лет они собрали вещи и уехали. А это Афганистан. И вы думаете, что сможете справиться с Россией?" - добавил Рамуш-Орта.При этом, по словам президента, он хотел бы увидеть, как в будущем Россия и Европа сближаются."Я хочу обратиться к европейцам и россиянам: протяните друг другу руки. Россия – это христианская цивилизация. Европа в большинстве своем является христианской цивилизацией. Люди тянутся друг к другу, перестройте и ваши отношения тоже", - призвал политик.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000683889.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нато, россия, восточный тимор, жозе рамуш-орта