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Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора - РИА Новости, 21.02.2025
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04:20 21.02.2025 (обновлено: 06:22 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000686150.html
Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора
Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора - РИА Новости, 21.02.2025
Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора
Украина должна быть нейтральной страной, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:20:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
в мире
украина
нато
россия
восточный тимор
жозе рамуш-орта
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Украина должна быть нейтральной страной, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ."Украина, как я много раз говорил, должна быть нейтральной страной, как Швейцария. Только представьте себе Украину, нейтральную страну, которая получает выгоду от всеобщих инвестиций, банковского дела", - заявил президент в беседе с агентством.Он также прокомментировал заявления Киева о намерении вступить в НАТО."Боже, несколько лет назад я говорил, зачем же им вступать в НАТО? Просто взгляните на Афганистан. После 20 лет они собрали вещи и уехали. А это Афганистан. И вы думаете, что сможете справиться с Россией?" - добавил Рамуш-Орта.При этом, по словам президента, он хотел бы увидеть, как в будущем Россия и Европа сближаются."Я хочу обратиться к европейцам и россиянам: протяните друг другу руки. Россия – это христианская цивилизация. Европа в большинстве своем является христианской цивилизацией. Люди тянутся друг к другу, перестройте и ваши отношения тоже", - призвал политик.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000683889.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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в мире, украина, нато, россия, восточный тимор, жозе рамуш-орта
В мире, Украина, НАТО, Россия, Восточный Тимор, Жозе Рамуш-Орта
Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора

Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта: Украина должна быть нейтральной страной

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Украина должна быть нейтральной страной, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
"Украина, как я много раз говорил, должна быть нейтральной страной, как Швейцария. Только представьте себе Украину, нейтральную страну, которая получает выгоду от всеобщих инвестиций, банковского дела", - заявил президент в беседе с агентством.
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Он также прокомментировал заявления Киева о намерении вступить в НАТО.
"Боже, несколько лет назад я говорил, зачем же им вступать в НАТО? Просто взгляните на Афганистан. После 20 лет они собрали вещи и уехали. А это Афганистан. И вы думаете, что сможете справиться с Россией?" - добавил Рамуш-Орта.
При этом, по словам президента, он хотел бы увидеть, как в будущем Россия и Европа сближаются.
"Я хочу обратиться к европейцам и россиянам: протяните друг другу руки. Россия – это христианская цивилизация. Европа в большинстве своем является христианской цивилизацией. Люди тянутся друг к другу, перестройте и ваши отношения тоже", - призвал политик.
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В миреУкраинаНАТОРоссияВосточный ТиморЖозе Рамуш-Орта
 
 
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