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Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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03:20 21.02.2025 (обновлено: 06:22 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000683889.html
Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине
Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп предлагает честное решение по кризису на Украине, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:20:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагает честное решение по кризису на Украине, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ.Комментируя недавние российско-американские переговоры высокого уровня, президент отметил, что, хотя излишний оптимизм преждевременен, "Трамп проявил лидерство и мужество", решительно "продвигаясь вперед" в налаживании контактов с Россией."Я придерживаюсь этих взглядов уже три года в своих выступлениях везде, поэтому я не могу не радоваться, что существует некий здравый смысл… Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своем подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение", - заявил Рамуш-Орта.По его оценке, уступки в переговорах по конфликту на Украине "могут быть болезненными", однако достойное и справедливое урегулирование лучше, чем продолжение конфликта.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html
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в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, россия, сша, жозе рамуш-орта
В мире, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Россия, США, Жозе Рамуш-Орта
Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине

Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта: Трамп предложил честное решение по Украине

© AP Photo / Kandhi BarnezЖозе Рамуш-Орта
Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Kandhi Barnez
Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагает честное решение по кризису на Украине, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
Комментируя недавние российско-американские переговоры высокого уровня, президент отметил, что, хотя излишний оптимизм преждевременен, "Трамп проявил лидерство и мужество", решительно "продвигаясь вперед" в налаживании контактов с Россией.
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"Я придерживаюсь этих взглядов уже три года в своих выступлениях везде, поэтому я не могу не радоваться, что существует некий здравый смысл… Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своем подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение", - заявил Рамуш-Орта.
По его оценке, уступки в переговорах по конфликту на Украине "могут быть болезненными", однако достойное и справедливое урегулирование лучше, чем продолжение конфликта.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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В миреУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАЖозе Рамуш-Орта
 
 
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