https://ria.ru/20250221/ukraina-2000683889.html

Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине

Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп предлагает честное решение по кризису на Украине, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:20:00+03:00

2025-02-21T03:20:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

сергей лавров

россия

сша

жозе рамуш-орта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784478409_0:0:2883:1621_1920x0_80_0_0_1088b50d5d379948c943f4def9cbbde2.jpg

ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагает честное решение по кризису на Украине, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ.Комментируя недавние российско-американские переговоры высокого уровня, президент отметил, что, хотя излишний оптимизм преждевременен, "Трамп проявил лидерство и мужество", решительно "продвигаясь вперед" в налаживании контактов с Россией."Я придерживаюсь этих взглядов уже три года в своих выступлениях везде, поэтому я не могу не радоваться, что существует некий здравый смысл… Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своем подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение", - заявил Рамуш-Орта.По его оценке, уступки в переговорах по конфликту на Украине "могут быть болезненными", однако достойное и справедливое урегулирование лучше, чем продолжение конфликта.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, сергей лавров, россия, сша, жозе рамуш-орта