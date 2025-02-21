Лидер Восточного Тимора оценил инициативу Трампа по Украине
Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта: Трамп предложил честное решение по Украине
© AP Photo / Kandhi BarnezЖозе Рамуш-Орта
© AP Photo / Kandhi Barnez
Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагает честное решение по кризису на Украине, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
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"Я придерживаюсь этих взглядов уже три года в своих выступлениях везде, поэтому я не могу не радоваться, что существует некий здравый смысл… Теперь у США новый президент, очень прямолинейный в своем подходе, очень практичный, прагматичный, предлагающий достойное и честное решение", - заявил Рамуш-Орта.
По его оценке, уступки в переговорах по конфликту на Украине "могут быть болезненными", однако достойное и справедливое урегулирование лучше, чем продолжение конфликта.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.