https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается

"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается - РИА Новости, 21.02.2025

"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог встретился с лидерами Евросоюза и высшими должностными лицами киевского режима. Ожидается, что по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:00:00+03:00

2025-02-21T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог встретился с лидерами Евросоюза и высшими должностными лицами киевского режима. Ожидается, что по итогам переговоров он передаст Дональду Трампу варианты урегулирования конфликта. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.Украинский борщНакануне визита Келлога в Киев, Трамп заявил: рейтинг Зеленского — всего четыре процента, а Украина в целом похожа на большую площадку для сноса домов. Киевский международный институт социологии (КМИС) поспешил выступить с опровержением: не четыре, а 57 процентов. Это даже на пять больше, чем в январе.Сам Зеленский объяснил: Трампа ввела в заблуждение российская пропаганда. Президенту США это сильно не понравилось. Он обозвал главу киевского режима диктатором и призвал организовать на Украине выборы. Иначе ждите неприятностей."Подумать только, посредственный комик Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы ввязаться в заведомо проигрышную войну… Мало того, Зеленский признал, что половина отправленных ему денег "пропала". Он отказывается от выборов, у него очень низкие рейтинги в украинских опросах, а единственное, что у него действительно хорошо получалось, — это "играть на Байдене, как на скрипке". Диктатору без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны", — вот что сказал Трамп.В The Economist считают, что Зеленский проиграет бывшему главкому ВСУ, послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. По оценкам издания, Зеленский наберет максимум 30 процентов. И круг его доверенных лиц постоянно сужается. Все меньше тех, кто может сказать ему "нет", и он совершает ошибки.По мнению советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца, Трамп разочаровался в Зеленском только сейчас. Это связано с нежеланием Киева передавать контроль над полезными ископаемыми, хотя "американские налогоплательщики заслуживают возврата большей части своих инвестиций".Как бы там ни было, Келлог не стал менять планы. Помимо Зеленского, он побеседовал с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также с руководителями разведки и специальных служб Украины. Затем — с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.Брюссельская капустаПеред этим Келлог общался с лидерами ЕС. Как сообщает Bloomberg, Трампа интересует, какие гарантии безопасности европейцы готовы предоставить Украине, собираются ли они отправить туда войска и как еще можно усилить антироссийские санкции.Келлог встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, на следующий день — с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой. Президента Польши Анджея Дуду он заверил, что США не сократят свое военное присутствие в Европе. Напомним: из почти 100 тысяч американских солдат в Старом Свете десять тысяч находятся в Польше.Руководителей ЕС тревожит, что их могут подключить к переговорам по Украине только в тот момент, когда понадобится брать на себя обязательства по обеспечению безопасности. Но, по словам Келлога, Вашингтон не хочет увеличивать количество участников диалога с Россией, чтобы не повторился печальный опыт "Минска-2". "Там была куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", — пояснил спецпосланник.Европейцы стоят на своем. И очень боятся, что на них переложат всю ответственность за дальнейшую судьбу Киева.Но не могут договориться даже между собой. Франция, по сведениям The Washington Post, согласна отправить на Украину десять тысяч миротворцев. Англия — тоже, но под гарантии США.А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас не время это обсуждать. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также не верит в успех этого предприятия: "сложно и неэффективно". И Польша никуда своих солдат посылать не намерена.В то же время в Брюсселе стараются сохранить лицо: опять увеличивают военную помощь Киеву. "Мы готовы сделать еще больше", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.Русская рулеткаПри этом все стороны не скрывают, что пикировка Зеленского с Трампом способна привести к плачевным для Киева последствиям. Ведь именно Вашингтон — основной финансовый и военный донор. На это неоднократно указывала Москва.Так, Владимир Путин говорил недавно, что боевые действия завершатся через полтора-два месяца после прекращения помощи. "В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", — добавил президент.По сути, сейчас Трамп выставил Украине жесткий ультиматум, объясняет замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Не хочет передавать природные ресурсы, значит, частично лишится поставок оружия. Попытается сорвать российско-американские переговоры — на какое-то время вообще останется без поддержки", — отмечает он в беседе с РИА Новости.В целом, по его мнению, отношения между Трампом и Зеленским продолжат развиваться по нисходящей, но совсем без оружия Вашингтон Киев не оставит. "Президент США — злопамятный человек. Он не забыл, что Зеленский поддерживал демократов в ходе выборов и мешал республиканцам найти компромат на Джо Байдена. Также он не терпит, когда его желания не исполняют. История с природными богатствами это хорошо показала. Редкоземельных металлов на самом деле нет, но Трампу все равно, потому что он хочет их получить", — рассуждает эксперт.И в связи с этим обращает внимание на то, что переговоры между Россией и США тоже будут трудными. "В данный момент мы переживаем конфетно-цветочный период, но затем настанет время обсуждать взаимные требования. Если Зеленский разозлил Трампа таким пустяком, несложно представить, что произойдет, когда Путин откажется отступать от неоднократно озвученных позиций", — предупреждает Жарихин.Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов, напротив, полагает, что ухудшение отношений между Зеленским и Трампом только укрепит стремление США любой ценой и как можно быстрее закончить боевые действия на Украине. "А американо-украинское взаимодействие ждет довольно комичный сценарий. Вашингтон попытается выкачать из Киева побольше ресурсов, угрожая лишить военных поставок", — сказал он в разговоре с РИА Новости.А в контингент НАТО на Украине опрошенные эксперты не верят.Москва на такую "миротворческую" миссию никогда не согласится. Если же Европа решится ввести войска в одностороннем порядке, западные военные станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

https://ria.ru/20250218/ssha-1999863737.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, нато