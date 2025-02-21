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Гурьев рассказал об успехах отрасли минудобрений в биологизации АПК России - РИА Новости, 21.02.2025
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23:58 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/udobreniya-2000933940.html
Гурьев рассказал об успехах отрасли минудобрений в биологизации АПК России
Гурьев рассказал об успехах отрасли минудобрений в биологизации АПК России - РИА Новости, 21.02.2025
Гурьев рассказал об успехах отрасли минудобрений в биологизации АПК России
Лидеры российской отрасли минеральных удобрений вместе с научными партнерами значительно продвинулись в разработке решений в области биологизации сельского... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:58:00+03:00
2025-02-21T23:58:00+03:00
экономика
россия
москва
сша
андрей гурьев
иннопрактика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидеры российской отрасли минеральных удобрений вместе с научными партнерами значительно продвинулись в разработке решений в области биологизации сельского хозяйства, рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Так он прокомментировал итоги Форума будущих технологий, который прошел в Москве. По данным пресс-службы РАПУ, одной из тем обсуждения в ходе форума стала биологизация сельского хозяйства, включающая использование аминокислот, биологизированных удобрений и средств защиты растений, стимуляторов роста и адаптогенов для неблагоприятных климатических условий. Внедрение таких комплексных систем питания обеспечивает защиту от болезней и повышает выносливость сельскохозяйственных культур. Кроме того, оно способствует устойчивому развитию агропромышленного комплекса и отвечает современным вызовам, связанным с изменением климата и необходимостью сохранения экологического баланса. Ключевыми факторами для достижения этой цели становятся поддержка научных исследований и разработка инновационных биопрепаратов. Гурьев отметил, что в нашей стране этот тренд динамично набирает обороты. "Лидеры отрасли активно сотрудничают с партнерами в области биологизации. Уже получены первые патенты на производство биологизированных удобрений, содержащих полезные микроорганизмы. Совместно с компанией "Иннопрактика" разработаны и успешно протестированы биопрепараты, применение которых в рамках комплексных систем питания дает мощный синергетический эффект, улучшая качество и объем урожая, а также повышая рентабельность аграрного сектора", — привели в пресс-службе РАПУ слова Гурьева. Он добавил, что биологизация сельского хозяйства и отрасли удобрений является стратегическим направлением, способствующим обеспечению продовольственной безопасности России и сохранению экологического равновесия. Объединение усилий науки, бизнеса и государства в этом направлении позволит достичь значительных успехов и вывести отечественный агропромышленный комплекс на новый уровень развития. Комплексные минеральные удобрения сами являются высокотехнологичной продукцией высокого передела. По данным РАПУ, с 2013 года наша страна увеличила производство всех видов удобрений в 1,6 раза, достигнув объема в 63 миллиона тонн, что позволило России обогнать США и Индию и стать безусловным лидером на мировом рынке. "Этот прорыв стал возможен благодаря масштабным инвестициям и передовым российским технологиям. С 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, было вложено 1,9 триллиона рублей. И мы не сбавляем темпов – сейчас реализуются проекты с общим объемом инвестиций 1,5 триллиона рублей", – подчеркнул Гурьев. По данным пресс-службы, безусловным стратегическим приоритетом отрасли остается внутренний рынок. В 2024 году российские аграрии приобрели на 60% больше удобрений (12,7 миллиона тонн), чем пять лет назад, что в 2,5 раза превышает показатели 2013 года и в 5 раз – показатели двадцатилетней давности. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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экономика, россия, москва, сша, андрей гурьев, иннопрактика
Экономика, Россия, Москва, США, Андрей Гурьев, Иннопрактика
Гурьев рассказал об успехах отрасли минудобрений в биологизации АПК России

Глава РАПУ Гурьев рассказал об успехах отрасли минудобрений в биологизации АПК

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидеры российской отрасли минеральных удобрений вместе с научными партнерами значительно продвинулись в разработке решений в области биологизации сельского хозяйства, рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Так он прокомментировал итоги Форума будущих технологий, который прошел в Москве.
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По данным пресс-службы РАПУ, одной из тем обсуждения в ходе форума стала биологизация сельского хозяйства, включающая использование аминокислот, биологизированных удобрений и средств защиты растений, стимуляторов роста и адаптогенов для неблагоприятных климатических условий. Внедрение таких комплексных систем питания обеспечивает защиту от болезней и повышает выносливость сельскохозяйственных культур.
Кроме того, оно способствует устойчивому развитию агропромышленного комплекса и отвечает современным вызовам, связанным с изменением климата и необходимостью сохранения экологического баланса. Ключевыми факторами для достижения этой цели становятся поддержка научных исследований и разработка инновационных биопрепаратов.
Гурьев отметил, что в нашей стране этот тренд динамично набирает обороты.
"Лидеры отрасли активно сотрудничают с партнерами в области биологизации. Уже получены первые патенты на производство биологизированных удобрений, содержащих полезные микроорганизмы. Совместно с компанией "Иннопрактика" разработаны и успешно протестированы биопрепараты, применение которых в рамках комплексных систем питания дает мощный синергетический эффект, улучшая качество и объем урожая, а также повышая рентабельность аграрного сектора", — привели в пресс-службе РАПУ слова Гурьева.
Он добавил, что биологизация сельского хозяйства и отрасли удобрений является стратегическим направлением, способствующим обеспечению продовольственной безопасности России и сохранению экологического равновесия. Объединение усилий науки, бизнеса и государства в этом направлении позволит достичь значительных успехов и вывести отечественный агропромышленный комплекс на новый уровень развития.
Комплексные минеральные удобрения сами являются высокотехнологичной продукцией высокого передела. По данным РАПУ, с 2013 года наша страна увеличила производство всех видов удобрений в 1,6 раза, достигнув объема в 63 миллиона тонн, что позволило России обогнать США и Индию и стать безусловным лидером на мировом рынке.
"Этот прорыв стал возможен благодаря масштабным инвестициям и передовым российским технологиям. С 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, было вложено 1,9 триллиона рублей. И мы не сбавляем темпов – сейчас реализуются проекты с общим объемом инвестиций 1,5 триллиона рублей", – подчеркнул Гурьев.
По данным пресс-службы, безусловным стратегическим приоритетом отрасли остается внутренний рынок. В 2024 году российские аграрии приобрели на 60% больше удобрений (12,7 миллиона тонн), чем пять лет назад, что в 2,5 раза превышает показатели 2013 года и в 5 раз – показатели двадцатилетней давности.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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