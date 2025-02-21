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"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления - РИА Новости, 21.02.2025
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08:00 21.02.2025 (обновлено: 11:58 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления - РИА Новости, 21.02.2025
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления
Учения Arctic Forge, стартовавшие в Финляндии и Норвегии, продлятся до 28 февраля. Официальная цель — улучшение оперативной совместимости войск разных стран в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:00:00+03:00
2025-02-21T11:58:00+03:00
безопасность
финляндия
арктика
норвегия
иван папанин
нато
министерство обороны сша
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Учения Arctic Forge, стартовавшие в Финляндии и Норвегии, продлятся до 28 февраля. Официальная цель — улучшение оперативной совместимости войск разных стран в экстремально холодных погодных условиях. НАТО активно готовится к противостоянию с Россией за Арктику — такие маневры стали регулярными. О том, чем там занимаются, — в материале РИА Новости.Морозные ученияВ учениях принимают участие порядка 330 американских солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии и 10-й горной дивизии, 500 — финских, а также 40 — из 2-й канадской механизированной бригадной группы. В Норвегии "возможности дальнего точного удара в арктических условиях" отрабатывают 110 военнослужащих армии США из 41-й бригады полевой артиллерии, которая расквартирована в Германии.Раньше Arctic Forge принимала Норвегия, теперь и Финляндия. Солдаты из Техаса, Флориды, Луизианы и Аризоны, практически никогда не видевшие снега, учатся выживанию и ведению боевых действий в условиях экстремально низких температур (для НАТО это от минус 15 по Цельсию). Совершают марш-броски на лыжах, тренируются обслуживать технику в мороз, в полной боевой выкладке ныряют в прорубь. Очевидно, пытаются постичь тайны морозоустойчивости вероятного противника — русских.В НАТО считают, что удаленность региона и суровый климат требуют адаптации способов применения вооружений и боевой техники. Нужны специальные подразделения и войсковые соединения, способные реагировать на любой кризис или конфликт в Арктике.Освоить ФинляндиюЯсно, что Пентагон приступил к военному освоению территории нового союзника — Финляндии. Еще осенью Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Крис Каволи сообщил об открытии в одной из Скандинавских стран объединенного центра альянса по управлению воздушными операциями в Арктике.Официально задача объекта — "повышение ситуационной осведомленности в регионе". Неофициально — слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путем. Где именно откроют центр, еще не решили. Но от Финляндии, к примеру, всего 165 километров до стратегически важного Мурманска. В сентябре СМИ писали о строящейся в финской Лапландии базе. Туда направят 20-50 шведских офицеров, и весь персонал будет в основном шведским.В конце минувшего года Хельсинки и Вашингтон заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. В документе подробно описано, что американские военные могут делать на территории Финляндии: от передвижения техники до подготовки квартир для своих семей. Также утвердили список объектов: 15 военных баз, аэродромы, порты. Американцам разрешили маневры, техническое обслуживание транспорта, размещение персонала, строительство. Все это — "при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии", в том числе в отношении хранения определенных видов оружия.Арктическое противостояниеМоскве есть чем ответить. На вооружении уже несколько лет стоят комплексы ПВО разной дальности, адаптированные к высоким широтам. В Арктике размещены дальнобойные зенитные ракетные С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы. Первое полноценное арктическое соединение Сухопутных войск, 80-я отдельная мотострелковая бригада дислоцирована в поселке Алакуртти Мурманской области.Трудно претендовать на Арктику без мощного ледокольного флота. Смогут ли его быстро нарастить на Западе — большой вопрос. Двух относительно исправных, но откровенно старых американских кораблей этого класса явно недостаточно. Не лучше ситуация и в других странах, заинтересованных в Арктике, — Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.Так, у канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет возможности развернуть крупные сухопутные соединения. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, однако у них очень скромное вооружение. Достаточно сильные ВМС у Дании, но мало кораблей ледового класса и тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция серьезной военной мощью на море не располагают.То есть в северных акваториях США не смогут в полной мере положиться на союзников. Есть проблемы и на суше. Американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение как Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые образцы сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не соответствуют современным требованиям.Ледокольный козырьУ России гораздо более выгодные позиции. Два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), еще два — с однореакторной в 50 тысяч ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реактором в 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве. К тому же имеются дизель-электрические суда.Кроме того, в боевой состав уже поступают универсальные патрульные корабли ледового класса проекта 23550: шифр "Арктика" для ВМФ и "Ермак" — для погранвойск. Головной вымпел "Иван Папанин" принял участие в главном параде флота на реке Неве. Следующий — "Николай Зубов" — передадут заказчику в 2026 году.Благодаря мощному ледокольному флоту только Россия способна сегодня проводить арктические конвои через Северный морской путь. Однако льды тают — рано или поздно значение этих кораблей снизится. Москва должна быть готова к битве за регион с самыми большими запасами природных ресурсов.
https://ria.ru/20250220/kreml-2000526067.html
https://ria.ru/20250220/ssha-2000425582.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, финляндия, арктика, норвегия, иван папанин, нато, министерство обороны сша, с-400 «триумф»
Безопасность, Финляндия, Арктика, Норвегия, Иван Папанин, НАТО, Министерство обороны США, С-400 «Триумф»
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления

Страны НАТО отрабатывают боевые действия в Арктике у границ России

CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Учения Arctic Forge, стартовавшие в Финляндии и Норвегии, продлятся до 28 февраля. Официальная цель — улучшение оперативной совместимости войск разных стран в экстремально холодных погодных условиях. НАТО активно готовится к противостоянию с Россией за Арктику — такие маневры стали регулярными. О том, чем там занимаются, — в материале РИА Новости.

Морозные учения

В учениях принимают участие порядка 330 американских солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии и 10-й горной дивизии, 500 — финских, а также 40 — из 2-й канадской механизированной бригадной группы. В Норвегии "возможности дальнего точного удара в арктических условиях" отрабатывают 110 военнослужащих армии США из 41-й бригады полевой артиллерии, которая расквартирована в Германии.
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Раньше Arctic Forge принимала Норвегия, теперь и Финляндия. Солдаты из Техаса, Флориды, Луизианы и Аризоны, практически никогда не видевшие снега, учатся выживанию и ведению боевых действий в условиях экстремально низких температур (для НАТО это от минус 15 по Цельсию). Совершают марш-броски на лыжах, тренируются обслуживать технику в мороз, в полной боевой выкладке ныряют в прорубь. Очевидно, пытаются постичь тайны морозоустойчивости вероятного противника — русских.
В НАТО считают, что удаленность региона и суровый климат требуют адаптации способов применения вооружений и боевой техники. Нужны специальные подразделения и войсковые соединения, способные реагировать на любой кризис или конфликт в Арктике.

Освоить Финляндию

Ясно, что Пентагон приступил к военному освоению территории нового союзника — Финляндии. Еще осенью Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Крис Каволи сообщил об открытии в одной из Скандинавских стран объединенного центра альянса по управлению воздушными операциями в Арктике.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Песков напомнил слова Лаврова о размещении войск НАТО на Украине
Вчера, 13:01
Официально задача объекта — "повышение ситуационной осведомленности в регионе". Неофициально — слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путем. Где именно откроют центр, еще не решили. Но от Финляндии, к примеру, всего 165 километров до стратегически важного Мурманска. В сентябре СМИ писали о строящейся в финской Лапландии базе. Туда направят 20-50 шведских офицеров, и весь персонал будет в основном шведским.
В конце минувшего года Хельсинки и Вашингтон заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. В документе подробно описано, что американские военные могут делать на территории Финляндии: от передвижения техники до подготовки квартир для своих семей. Также утвердили список объектов: 15 военных баз, аэродромы, порты. Американцам разрешили маневры, техническое обслуживание транспорта, размещение персонала, строительство. Все это — "при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии", в том числе в отношении хранения определенных видов оружия.

Арктическое противостояние

Москве есть чем ответить. На вооружении уже несколько лет стоят комплексы ПВО разной дальности, адаптированные к высоким широтам. В Арктике размещены дальнобойные зенитные ракетные С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы. Первое полноценное арктическое соединение Сухопутных войск, 80-я отдельная мотострелковая бригада дислоцирована в поселке Алакуртти Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие разведывательного подразделения Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области
Трудно претендовать на Арктику без мощного ледокольного флота. Смогут ли его быстро нарастить на Западе — большой вопрос. Двух относительно исправных, но откровенно старых американских кораблей этого класса явно недостаточно. Не лучше ситуация и в других странах, заинтересованных в Арктике, — Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.
Так, у канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет возможности развернуть крупные сухопутные соединения. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, однако у них очень скромное вооружение. Достаточно сильные ВМС у Дании, но мало кораблей ледового класса и тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция серьезной военной мощью на море не располагают.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета, пишут СМИ
Вчера, 00:28
То есть в северных акваториях США не смогут в полной мере положиться на союзников. Есть проблемы и на суше. Американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение как Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые образцы сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не соответствуют современным требованиям.

Ледокольный козырь

У России гораздо более выгодные позиции. Два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), еще два — с однореакторной в 50 тысяч ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реактором в 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве. К тому же имеются дизель-электрические суда.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Кроме того, в боевой состав уже поступают универсальные патрульные корабли ледового класса проекта 23550: шифр "Арктика" для ВМФ и "Ермак" — для погранвойск. Головной вымпел "Иван Папанин" принял участие в главном параде флота на реке Неве. Следующий — "Николай Зубов" — передадут заказчику в 2026 году.
Благодаря мощному ледокольному флоту только Россия способна сегодня проводить арктические конвои через Северный морской путь. Однако льды тают — рано или поздно значение этих кораблей снизится. Москва должна быть готова к битве за регион с самыми большими запасами природных ресурсов.
 
БезопасностьФинляндияАрктикаНорвегияИван ПапанинНАТОМинистерство обороны СШАС-400 «Триумф»
 
 
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