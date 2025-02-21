https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000799805.html

Обвиняемая в убийстве сына в Перми расплатилась с таксистом долларами

Обвиняемая в убийстве сына в Перми расплатилась с таксистом долларами - РИА Новости, 21.02.2025

Обвиняемая в убийстве сына в Перми расплатилась с таксистом долларами

Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына в Перми, вернувшись за оставленным телом мальчика, расплатилась с таксистом долларами, следует из показаний сотрудника... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:04:00+03:00

2025-02-21T14:04:00+03:00

2025-02-21T14:04:00+03:00

происшествия

пермь

пермский краевой суд

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына в Перми, вернувшись за оставленным телом мальчика, расплатилась с таксистом долларами, следует из показаний сотрудника таксомоторной службы. Как передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, Пермский краевой суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына. По версии следствия, преступление совершено в ночь на 12 июля 2024 года. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре Перми. Правоохранители установили, что Шатова с чемоданом с телом сына шла долго по городу, в том числе вдоль набережной, попала на множество городских камер видеонаблюдения. Утром она оставила чемодан с содержимым на мусорной площадке. Позднее оказалась в гостинице "Жемчужина" на бульваре Гагарина, куда заказывала такси. "Со мной связались перед заказом, предложив оплатить поездку долларами США, так как нет возможности расплатиться рублями. Также предлагала расплатиться криптовалютой, от этого отказался", - следует из озвученных в суде показаний таксиста, который возил обвиняемую по городу в день убийства. Также указывалось, что женщина сообщила водителю, что она якобы поругалась с мужем, который ей изменил, собрала вещи и выбросила их в чемодане на мусорку, но месторасположение ее не помнит. Брошенное имущество хотела бы забрать. Она попросила покататься по улице Монастырской и поискать с ней вещи, заплатила четыре доллара. Далее таксист останавливался у пары мусорных контейнеров у жилого дома под № 93 на улице Монастырской, клиентка выходила, осматривала площадки, но свой чемодан не нашла. Она попросила подыскать ей гостиницу и заплатила еще три доллара. Машина поехала обратно, миновав другую мусорную площадку, возле которой стояли люди и сотрудники Росгвардии. Там пермячка останавливаться категорически не захотела, попросила высадить ее у гостиницы "Прикамье" на улице Ленина (у ЦУМа). Показания представителя таксомоторной службы озвучила в суде прокурор Светлана Плотникова. Сам водитель в суд не явился.

https://ria.ru/20241121/perm-1984999979.html

https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html

https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, пермский краевой суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)