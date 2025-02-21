Обвиняемая в убийстве сына в Перми расплатилась с таксистом долларами
Обвиняемая в убийстве сына в Перми Шатова расплатилась с таксистом долларами
© РИА НовостиЖительница Перми Ирина Шатова в суде
© РИА Новости
Жительница Перми Ирина Шатова в суде. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына в Перми, вернувшись за оставленным телом мальчика, расплатилась с таксистом долларами, следует из показаний сотрудника таксомоторной службы.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, Пермский краевой суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына. По версии следствия, преступление совершено в ночь на 12 июля 2024 года. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре Перми. Правоохранители установили, что Шатова с чемоданом с телом сына шла долго по городу, в том числе вдоль набережной, попала на множество городских камер видеонаблюдения. Утром она оставила чемодан с содержимым на мусорной площадке. Позднее оказалась в гостинице "Жемчужина" на бульваре Гагарина, куда заказывала такси.
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"Со мной связались перед заказом, предложив оплатить поездку долларами США, так как нет возможности расплатиться рублями. Также предлагала расплатиться криптовалютой, от этого отказался", - следует из озвученных в суде показаний таксиста, который возил обвиняемую по городу в день убийства.
Также указывалось, что женщина сообщила водителю, что она якобы поругалась с мужем, который ей изменил, собрала вещи и выбросила их в чемодане на мусорку, но месторасположение ее не помнит. Брошенное имущество хотела бы забрать. Она попросила покататься по улице Монастырской и поискать с ней вещи, заплатила четыре доллара.
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Далее таксист останавливался у пары мусорных контейнеров у жилого дома под № 93 на улице Монастырской, клиентка выходила, осматривала площадки, но свой чемодан не нашла. Она попросила подыскать ей гостиницу и заплатила еще три доллара. Машина поехала обратно, миновав другую мусорную площадку, возле которой стояли люди и сотрудники Росгвардии. Там пермячка останавливаться категорически не захотела, попросила высадить ее у гостиницы "Прикамье" на улице Ленина (у ЦУМа).
Показания представителя таксомоторной службы озвучила в суде прокурор Светлана Плотникова. Сам водитель в суд не явился.
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