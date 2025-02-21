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В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки - РИА Новости, 21.02.2025
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09:26 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000710555.html
В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки
В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки - РИА Новости, 21.02.2025
В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки
Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске, совершенных в 2009 году, при обыске силовики нашли у фигуранта РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:26:00+03:00
2025-02-21T09:26:00+03:00
происшествия
иркутская область
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске, совершенных в 2009 году, при обыске силовики нашли у фигуранта наркотики, оружие и оборудование для майнинга, сообщает СУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, в мае 2009 года на склоне горы в 300 метрах от известкового карьера "Цементного завода" в Красноярске нашли мертвую 27-летнюю девушку с признаками насильственной смерти и изнасилования. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но причастного установить не удалось. В 2025 году СК поднял материалы для повторного изучения. В ходе проверки генотипа предполагаемого преступника следователи установили совпадение со следами биологического материала 42-летнего жителя города Бирюсинска Иркутской области. Буккальный эпителий у него был взят в рамках возбужденного против него уголовного дела о повреждении чужого имущества. "По версии следствия, 27 мая 2009 года подозреваемый совершил изнасилование и убийство женщины, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина задержан в своем доме в Иркутской области, он доставлен в Красноярск. При обыске в его доме обнаружены растения конопли, огнестрельное оружие и оборудование для майнинга", - говорится в сообщении. Суд по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Также в рамках расследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и сбыта растений, содержащих наркотические средства.
https://ria.ru/20250115/22-1993868295.html
иркутская область
красноярск
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происшествия, иркутская область, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки

В Бирюсинске задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании в 2009 году

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖителя Иркутской области задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске, совершенных в 2009 году, при обыске силовики нашли у фигуранта наркотики, оружие и оборудование для майнинга, сообщает СУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, в мае 2009 года на склоне горы в 300 метрах от известкового карьера "Цементного завода" в Красноярске нашли мертвую 27-летнюю девушку с признаками насильственной смерти и изнасилования. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но причастного установить не удалось. В 2025 году СК поднял материалы для повторного изучения. В ходе проверки генотипа предполагаемого преступника следователи установили совпадение со следами биологического материала 42-летнего жителя города Бирюсинска Иркутской области. Буккальный эпителий у него был взят в рамках возбужденного против него уголовного дела о повреждении чужого имущества.
«
"По версии следствия, 27 мая 2009 года подозреваемый совершил изнасилование и убийство женщины, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина задержан в своем доме в Иркутской области, он доставлен в Красноярск. При обыске в его доме обнаружены растения конопли, огнестрельное оружие и оборудование для майнинга", - говорится в сообщении.
Суд по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Также в рамках расследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и сбыта растений, содержащих наркотические средства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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ПроисшествияИркутская областьКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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