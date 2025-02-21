https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000710555.html

В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки

В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки - РИА Новости, 21.02.2025

В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки

Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске, совершенных в 2009 году, при обыске силовики нашли у фигуранта РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:26:00+03:00

2025-02-21T09:26:00+03:00

2025-02-21T09:26:00+03:00

происшествия

иркутская область

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске, совершенных в 2009 году, при обыске силовики нашли у фигуранта наркотики, оружие и оборудование для майнинга, сообщает СУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, в мае 2009 года на склоне горы в 300 метрах от известкового карьера "Цементного завода" в Красноярске нашли мертвую 27-летнюю девушку с признаками насильственной смерти и изнасилования. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но причастного установить не удалось. В 2025 году СК поднял материалы для повторного изучения. В ходе проверки генотипа предполагаемого преступника следователи установили совпадение со следами биологического материала 42-летнего жителя города Бирюсинска Иркутской области. Буккальный эпителий у него был взят в рамках возбужденного против него уголовного дела о повреждении чужого имущества. "По версии следствия, 27 мая 2009 года подозреваемый совершил изнасилование и убийство женщины, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина задержан в своем доме в Иркутской области, он доставлен в Красноярск. При обыске в его доме обнаружены растения конопли, огнестрельное оружие и оборудование для майнинга", - говорится в сообщении. Суд по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Также в рамках расследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и сбыта растений, содержащих наркотические средства.

https://ria.ru/20250115/22-1993868295.html

иркутская область

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)